Жээнбеков: в развитии русского языка мы не хотим потерять достигнутое

Сегодня, 14 мая, президент Сооронбай Жээнбеков прибыл в г. Сочи (Россия) для участия в Саммите глав государств Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

Прежде чем встретиться с лидерами "пятерки", глава государства дал эксклюзивное интервью ТАСС, где ответил на ряд вопросов о взаимоотношениях Кыргызстана с Россией.

"Кыргызстан выстраивает собственный внешнеполитический курс, но Россия является и будет основным стратегическим партнером и союзником республики", заявил российскому СМИ Сооронбай Жээнбеков.

"Наше торгово-экономическое сотрудничество многопланово, и во все времена носило устойчивый характер. Россия является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана. По итогам 2017 года на долю РФ пришлось 23% от общего объема товарооборота республики. Товарооборот между нашими странами в 2017 году увеличился на 9,2% и составил $1,4 млрд. Нам вместе с Россией удалось улучшить позиции в двусторонней торговле по сравнению с предыдущими годами. Мы намерены и далее продолжать взятый курс в сторону увеличения товарооборота между нашими странами, сообщил президент".

Жээнбеков также заявил, что "вступление в ЕАЭС было обдуманным шагом, осознанным и стратегически выверенным, отвечающим национальным интересам Кыргызстана".

"В целом отмечу, что мы присоединились к ЕАЭС на выгодных для страны условиях и получили серьезные позитивные результаты с момента вступления. Появились новые условия для стимулирования развития бизнеса, таких, как отмена таможенного контроля. Произошло оживление торговли в условиях отсутствия таможенных границ. Предприниматели Кыргызстана получили возможность развития и активной конкуренции на общей площадке 180-миллионного рынка ЕАЭС. Вступление в ЕАЭС стимулирует нас к повышению стандартов качества при производстве продукции, формированию современной лабораторной инфраструктуры, а также модернизации пунктов пропуска на внешней границе", объяснил свое заявление глава Кыргызстана.

На вопрос журналистов, как отражаются введенные западными странами санкции в отношении России на экономике республики, Жээнбеков сообщил:

"Пока санкции не оказывают существенного влияния на товарооборот с Россией, на обменный курс национальной валюты. Тем не менее, мною было поручено Нацбанку совместно с правительством определить каналы и степень влияния санкций на экономику Кыргызстана. И проработать план совместных мероприятий на случай негативного воздействия ситуации в России на нашу экономику и предпринимателей, занимающихся импортом и экспортом товаров. В то же время, существующая ситуация, связанная с контрсанкциями, открывает перед странами союза ряд определенных перспектив и возможностей относительно диверсификации производства, сотрудничества с третьими странами.

Был задан вопрос и о роли русского языка в Кыргызстане.

"Русский язык в Кыргызстане является официальным языком. Конституция страны гарантирует сохранение родного языка этнических сообществ. Из обучающихся в школах республики 1 175 780 учеников 392 177 обучаются на русском языке. За 70 лет советской власти для изучения русского языка в Кыргызстане были вложены огромные средства. Сегодня мы не хотим потерять достигнутое, а наоборот хотим расширить языковую политику и создать условия для изучения других языков. Государственный язык должен стать языком гражданской интеграции, официальный язык будет языком интеграции в рамках ЕАЭС и СНГ. Изучение родного языка создаст условия для сохранения многообразия, а знание иностранного языка ведет к интеграции", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Позже у лидеров стран-участниц ЕАЭС были запланированы двусторонние встречи. Разговор Сооронбая Жээнбекова с главой РФ Владимиром Путиным состоялся после того, как он встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Отметим, что Пашинян впервые в России с официальным визитом в качестве главы правительства Армении. Далее состоялись переговоры с лидерами Беларуси - Александром Лукашенко и Казахстана - Нурсултаном Назарбаевым.

К Высшему Евразийскому экономическому совету должен присоединиться президент Молдовы Игорь Додон. На повестке дня у лидеров пяти государств - предоставлении Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС.

Кроме того, участники саммита должны обсудить дальнейшее формирование общего цифрового пространства. По подсчетам экспертов, оцифровка процессов логистики и доставки грузов увеличит производительность на 40%.

По статистическим данным, в 2017 году ВВП пяти стран вырос примерно на 2%, а вот товарооборот между странами-участницами ЕАЭС вырос на 26%.