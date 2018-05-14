В ряде районов Бишкека и Сокулука отключат газ

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- с 15 по 16 мая в г.Бишкек по ул. Койбагарова №51-59, пер. Терский №15-31;

- с 15 по 16 мая в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Горького, 18-я Линия, Л.Толстого, Байтик Баатыра;

- с 15-16 мая в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Шукурова, Джантошева, Карадарьинская, Ясенский;

- с 16 по 17 мая в с. Сокулук по ул. Фрунзе;

- с 16 по 17 мая в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Матыева, пер. Верхний, Абдыкадырова, Асаналиева.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.