Сотрудничество между Россией и Кыргызстаном активизировалось

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 мая, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает отдел информполитики АПКР.

Отмечается, что на встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, а также вопросы реализации совместных проектов в рамках ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин, приветствуя Сооронбая Жээнбекова, отметил, что есть возможность обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Он констатировал рост товарооборота между странами, в числе совместных проектов была отмечена работа Российско-Кыргызского Фонда Развития.

"Между нашими странами есть общие, традиционные темы для обсуждения в двухстороннем формате. Сегодня мы также будем обсуждать в широком составе вопросы нашего сотрудничества в Евразийском экономическом союзе. Экономическая организация дает нам возможности для разностороннего сотрудничества", - подчеркнул Президент России Владимир Путин.

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с официальным вступлением в должность Президента Российской Федерации.

"Рад встрече и возможности еще раз обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Убежден, что под Вашим руководством Россия добьётся еще больших успехов", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

"Ещё раз хочу подтвердить неизменность курса Кыргызстана на усиление всестороннего взаимодействия с нашим главным союзником – Россией", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков. Он выразил благодарность Президенту России за тёплый приём и гостеприимство.

И, отметим еще одно заявление главы Кыргызстана - он подчеркнул, что с начала года активизировался диалог практически на всех уровнях сотрудничества между двумя странами.