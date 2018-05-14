Казахстанец залпом выпил 2 литра водки, и остался жив! Наверное...

Казахстанец залпом выпил два литра водки! - пишет "NewTimes.kz". Алкогольный напиток ему налили в "золотую" чашу на тое - конкурс такой придумал тамада.

А участник, видимо, не захотел ударить в грязь лицом. Специалисты предупреждают, что сильное алкогольное опьянение наступает уже после дозы в 2,5 промилле, а к летальному исходу может привести наличие в крови 5-6 промилле алкоголя, что эквивалентно 450-500 мл чистого спирта или 1,0-1,5 литра водки.

А тут - два!

Жив ли сейчас "смельчак" - неизвестно. Все же надеемся, что с ним все в порядке. Каким бы замечательным ни был той и конкурсы на нем, уважаемые читатели "Вечерки", не повторяйте этот смертельный номер.