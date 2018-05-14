Жээнбеков предложил ЕАЭС сотрудничать с Китаем

"Евразийская интеграция была и остается приоритетным направлением во внешнеэкономической политике Кыргызской Республики", - заявил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, сообщает отдел информполитики АПКР.

Поприветствовав участников заседания, Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз выразил сердечную признательность Президенту Российской Федерации Владимиру Путину за организацию встречи на высшем уровне, за традиционно теплый и радушный прием.

"Пользуясь случаем, хотел бы от себя лично и от имени всех кыргызстанцев искренне поздравить Владимира Владимировича с победой и вступлением в должность Президента Российской Федерации и пожелать дальнейших успехов на этом ответственном посту", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Также он поздравил Николо Пашиняна с избранием на должность Премьер-министра Армении и пожелал успехов в работе.

Он подчеркнул, что одним из положительных итогов участия Кыргызстана в Союзе является либерализация рынка труда и улучшение положения трудовых мигрантов.

"При этом, несмотря на позитивные изменения, нам предстоит решить еще немало вопросов, в том числе путем совершенствования положений союзного Договора. Необходимо стремиться к обеспечению равных прав и социальных гарантий трудящихся-мигрантов в нашем интеграционном объединении. В период своего председательства мы проделали значительную работу в рамках Союза по созданию условий для успешного ведения бизнеса и устранения внутренних ограничений в торговле. Наглядным подтверждением позитивных результатов наших совместных усилий в данном направлении является рост объема взаимной торговли государств-членов в 2017 году на 26 %", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что особого внимания заслуживает вопрос своевременного выполнения поставленных задач в рамках цифровой повестки, направленные на устранение барьеров в торговле, в том числе по прослеживаемости товаров.

"При этом необходимо учитывать потенциал стран ЕАЭС по внедрению цифровых технологий по маркировке и отслеживанию товаров. Считаю, что механизмы прослеживаемости должны быть синхронизированы и внедряться поэтапно, особенно с учётом нагрузки на малый и средний бизнес", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков.

Он обратил внимание на тенденцию ужесточения так называемых торговых войн во всем мире.

"Нарастание геополитической напряженности может подорвать все результаты, которые мы достигли в рамках евразийской интеграции, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. - Мы должны уйти от внутренней конкурентной борьбы и совместно действовать на международной арене. Только углубляя и расширяя нашу интеграцию, мы можем раскрыть весь имеющийся экономический потенциал наших стран".

Вместе с тем Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность, что совместная работа по расширению торгово-экономических связей Евразийского экономического союза с третьими странами, в том числе Китаем, Индией и Сингапуром, имеет стратегическое значение.

"Большим шагом в сфере предоставления услуг в рамках Союза стало включение в единый рынок предоставление услуг туроператоров и турагентств. Важно продолжить работу по созданию единого рынка услуг. Отдельного внимания требует разработка проектов, создающих региональные производственные цепочки для развития кооперационных связей между нашими странами. Для финансирования таких проектов надо усилить деятельность Евразийского банка развития. Необходимо, чтобы у нас действовал реально работающий финансовый институт развития ЕАЭС, нацеленный на углубление интеграционных процессов", - сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что нужно двигаться вперед, но все еще имеются вопросы, которые не решаются со дня присоединения Кыргызской Республики к Союзу.

"Говоря о препятствиях и барьерах, хотим сказать, что необходимо наделить Комиссию дополнительными компетенциями для оперативного решения спорных ситуаций в передвижении товаров. Комиссия должна проявлять активность и твердость для урегулирования проблемных вопросов, возникающих между государствами-участниками Союза", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он обратил внимание на вопросы бюрократизации в органах Союза и отметил, что принятие решений в рамках Союза должно быть быстрым, гибким и мобильным. Процесс должен быть прозрачным и понятным, в том числе и для бизнеса, который за поддержкой обращается в Евразийскую экономическую комиссию.

"Комиссия должна эффективно разрешать конфликтные ситуации и контролировать выполнение соответствующих обязательств. Предлагаю поручить Комиссии разработать конкретные предложения в данном направлении и представить их на наше решение", - сказал Глава государства.

Завершая свое выступление, Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз заверил партнеров, что способствование всесторонней интеграции на Евразийском пространстве является одним из ключевых направлений внешней политики Кыргызстана.