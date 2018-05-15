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Рекордная сделка на рынке наркотиков на 2,5 миллиарда долларов!

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ВБ

Крупный канадский производитель легального каннабиса Aurora Cannabis Inc. приобрел своего конкурента MedReleaf Corp. Сумма сделки составила около 2,5 миллиарда долларов, сообщают СМИ.

Как отмечается в пресс-релизе компании, по результатам сделки акционерам Aurora Cannabis будет принадлежать 61 процент объединенной компании, акционерам MedReleaf - оставшиеся 39 процентов. Новая организация будет владеть девятью предприятиями в Канаде и двумя в Дании. После слияния компания сможет производить более 570 тысяч килограммов каннабиса в год, отмечается в пресс-релизе.

По имеющейся информации, Aurora Cannabis и MedReleaf - одни из крупнейших на рынке Канады. По данным Bloomberg, капитализация Aurora составляет 3,5 миллиарда долларов, капитализация MedReleaf - 1,6 миллиарда долларов. Заключенная ими сделка стала крупнейшей в истории компаний-производителей легального каннабиса.

Объединение компаний произошло незадолго до легализации марихуаны в Канаде на федеральном уровне - закон должен вступить в силу в июле 2018 года. Медицинская марихуана легальная на всей территории страны с 2013 года, сообщают СМИ.

URL: https://www.vb.kg/370855
Теги:
Канада, наркотики, США
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