Рекордная сделка на рынке наркотиков на 2,5 миллиарда долларов!

Крупный канадский производитель легального каннабиса Aurora Cannabis Inc. приобрел своего конкурента MedReleaf Corp. Сумма сделки составила около 2,5 миллиарда долларов, сообщают СМИ.

Как отмечается в пресс-релизе компании, по результатам сделки акционерам Aurora Cannabis будет принадлежать 61 процент объединенной компании, акционерам MedReleaf - оставшиеся 39 процентов. Новая организация будет владеть девятью предприятиями в Канаде и двумя в Дании. После слияния компания сможет производить более 570 тысяч килограммов каннабиса в год, отмечается в пресс-релизе.

По имеющейся информации, Aurora Cannabis и MedReleaf - одни из крупнейших на рынке Канады. По данным Bloomberg, капитализация Aurora составляет 3,5 миллиарда долларов, капитализация MedReleaf - 1,6 миллиарда долларов. Заключенная ими сделка стала крупнейшей в истории компаний-производителей легального каннабиса.

Объединение компаний произошло незадолго до легализации марихуаны в Канаде на федеральном уровне - закон должен вступить в силу в июле 2018 года. Медицинская марихуана легальная на всей территории страны с 2013 года, сообщают СМИ.