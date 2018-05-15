Выгодные кредиты для бизнеса от Бакай Банка

ОАО "Бакай Банк" предлагает свои услуги по выдаче заинтересованным лицам коммерческих кредитов. Одним из основных приоритетов в работе банка является клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со своими заемщиками.
ОАО "Банк Бакай" осуществляет кредитование отдельных граждан (физических лиц), предлагая клиентам займы под залог как в кыргызских сомах, так и в иностранной валюте.
Цели кредитования
• Пополнение оборотного капитала (увеличение товарооборота);
• Приобретение основных средств (оборудование, автомашины, недвижимость – для развития бизнеса);
• Инвестиционные цели (строительство и ремонт коммерческой недвижимости)
• Рефинансирование непроблемных кредитов в других банках и ФКУ;
• Потребительские цели при наличии действующего бизнеса
Средние процентные ставки по кредитам:
Коммерческие кредиты:
по кредитам в кыргызских сомах и долларах США (KGS,USD) 20-26%
по кредитам в евро (EURO) 19-25%
Займы выдаются на срок до 24 месяцев.
По каждому кредиту рассчитывается эффективная процентная ставка.
В Бакай Банке действует 5 видов коммерческих кредитов: "Экспресс кредит", "Микрокредит", "Микрокредит +", "Смолл кредит", "Корпоративный кредит". На сегодняшний день самым востребованным видом кредита для развития бизнеса является "Микрокредит+".
Условия:
• Процентная ставка по кредиту в СОМАХ - от 21%-25% годовых, в рублях - от 18%-21% годовых, в долларах США - от 14%-18% годовых и в ЕВРО - от 13%-15% годовых, в китайских юанях - от 17%-20% годовых; в тенге - от 18%-21% годовых; (эффективная % ставка от 14,61%)
• Срок рассмотрения до 10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов
• Кредит предоставляется в сомах, долларах США и евро
• В случае обоснованного обращения клиента по изменению условий по кредитам, Банком могут быть определены условия индивидуально.
Сроки:
• на пополнение оборотного капитала: от 3 до 36 месяцев
• на приобретение основных средств и на инвестиционные цели: от 3 до 60 месяцев ($)
Сумма:
• От 750 001 сом до 3 750 000 сом;
• От 750 001 RUB до 3 750 000 RUB;
• От 10 001 $ до 50 000 $;
• От 8 001 € до 40 000 €;
• От 60 001 юаней до 300 000 юаней;
• От 3 750 001 тенге до 18 750 000 тенге;
Преимущества
• Выгодные процентные ставки
• Возможность выбора графика погашения – аннуитет или гибкий график (выгодно сезонному бизнесу)
• Быстрые сроки рассмотрения заявки.
• Минимум документов, ничего лишнего
С другими видами кредитов ОАО "Бакай Банк" вы можете ознакомиться на нашем сайте.
ОАО "Бакай Банк" более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.