Выгодные кредиты для бизнеса от Бакай Банка

ОАО "Бакай Банк" предлагает свои услуги по выдаче заинтересованным лицам коммерческих кредитов. Одним из основных приоритетов в работе банка является клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со своими заемщиками.

ОАО "Банк Бакай" осуществляет кредитование отдельных граждан (физических лиц), предлагая клиентам займы под залог как в кыргызских сомах, так и в иностранной валюте.

Цели кредитования

• Пополнение оборотного капитала (увеличение товарооборота);

• Приобретение основных средств (оборудование, автомашины, недвижимость – для развития бизнеса);

• Инвестиционные цели (строительство и ремонт коммерческой недвижимости)

• Рефинансирование непроблемных кредитов в других банках и ФКУ;

• Потребительские цели при наличии действующего бизнеса

Средние процентные ставки по кредитам:

Коммерческие кредиты:

по кредитам в кыргызских сомах и долларах США (KGS,USD) 20-26%

по кредитам в евро (EURO) 19-25%

Займы выдаются на срок до 24 месяцев.

По каждому кредиту рассчитывается эффективная процентная ставка.

В Бакай Банке действует 5 видов коммерческих кредитов: "Экспресс кредит", "Микрокредит", "Микрокредит +", "Смолл кредит", "Корпоративный кредит". На сегодняшний день самым востребованным видом кредита для развития бизнеса является "Микрокредит+".

Кредит для развития бизнеса "Микрокредит+"

Условия:

• Процентная ставка по кредиту в СОМАХ - от 21%-25% годовых, в рублях - от 18%-21% годовых, в долларах США - от 14%-18% годовых и в ЕВРО - от 13%-15% годовых, в китайских юанях - от 17%-20% годовых; в тенге - от 18%-21% годовых; (эффективная % ставка от 14,61%)

• Срок рассмотрения до 10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов

• Кредит предоставляется в сомах, долларах США и евро

• В случае обоснованного обращения клиента по изменению условий по кредитам, Банком могут быть определены условия индивидуально.

Сроки:

• на пополнение оборотного капитала: от 3 до 36 месяцев

• на приобретение основных средств и на инвестиционные цели: от 3 до 60 месяцев ($)

Сумма:

• От 750 001 сом до 3 750 000 сом;

• От 750 001 RUB до 3 750 000 RUB;

• От 10 001 $ до 50 000 $;

• От 8 001 € до 40 000 €;

• От 60 001 юаней до 300 000 юаней;

• От 3 750 001 тенге до 18 750 000 тенге;

Преимущества

• Выгодные процентные ставки

• Возможность выбора графика погашения – аннуитет или гибкий график (выгодно сезонному бизнесу)

• Быстрые сроки рассмотрения заявки.

• Минимум документов, ничего лишнего

С другими видами кредитов ОАО "Бакай Банк" вы можете ознакомиться на нашем сайте.

ОАО "Бакай Банк" более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.