За первый квартал 2018 года Кумтор произвел 100220 унций золота

Департамент по связям с общественностью Centerra Gold Inc. представил производственные результаты первого квартала 2018 г.

Сообщается, что за первые три месяца текущего года на "Кумторе" произведено 100220 унции или 3117,19 кг золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 1,97 миллиарда сомов.

Производство и реализация продукции

В первом квартале 2018 г. было произведено 100220 унций золота (для сравнения: за тот же период 2017 г. объём производства составил 127400 унции золота).

Уменьшение объёмов производства произошло в результате того, что на фабрике перерабатывалась складированная, более бедная руда, из участка Сарытор, тогда как в аналогичном квартале 2017 г. на фабричную переработку поступала руда, добытая из начальных уступов участка № 17.

В первом квартале 2018 г. было реализовано 116919 унции, или 3,64 тонны, золота. Общий доход от реализации золота в первом квартале 2018 г. составил 153 млн долларов.

Платежи в бюджет Кыргызской Республики и обязательные отчисления

За первые три месяца 2018 года платежи в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, отчислений в Социальный фонд Кыргызской Республики и других обязательных платежей составили 1,97 миллиарда сомов.

Прогноз на 2018 год

На Кумторе объем производства золота в 2018 году должен составить порядка 450-500 тыс. унций или 14,15-15,55 т золота. Совокупные затраты на поддержание производства запланированы в объеме 733-815 долларов за реализованную унцию. Общие капитальные затраты (исключая капитализацию вскрышных работ) планируются в размере 63 млн долларов. Расходы на модернизацию основных фондов в объёме 49 млн долларов главным образом связаны с капитальным ремонтом и заменой тяжелогрузной горной техники (42 млн долларов). Инвестиции в развитие на Кумторе в 2018 году планируются в сумме 14 млн долларов и преимущественно связаны со строительством дамбы хвостохранилища (9 млн долларов). Денежная составляющая капитализированных расходов на вскрышные работы в связи с разработкой карьера в 2018 году ожидается в размере 122 млн долларов из 168 млн долларов, выделенных в целом на капитализацию вскрышных работ в 2018 году.

"Я рад сообщить о том, что нашей программой безопасности Work Safe - Home Safe охвачены все производственные подразделения компании, и теперь мы выходим на решение задачи нулевого травматизма на рабочем месте. И мы уже видим первые положительные результаты от реализации мероприятий по безопасности труда: 11 апреля 2018 г. наш рудник Кумтор добился знаменательного показателя - он отработал полный год в течение 6 миллионов человеко-часов без единой травмы с временной потерей трудоспособности", - комментирует результаты первого квартала 2018 года Президент и Главное должностное лицо "Центерры" Скотт Перри.