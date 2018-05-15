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С 1991 года 23 милиционера погибли в Чуйской области при исполнении

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ВБ

Сегодня, 15 мая 2018 года, на плацу ГУВД Чуйской почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. На мероприятии присутствовал весь личный состав ГУВД Чуйской области, ветераны милиции, были приглашены родственники погибших при исполнении служебного долга.

Чувство патриотизма, законности – это ценности, которые должны присутствовать в каждом. Именно этими качествами обладали сотрудники, чьи имена навсегда вписаны в историю органов внутренних дел. К сожалению, профессия защитника правопорядка сопряжена с риском для жизни. Сотрудник органов внутренних дел всегда должен находиться на передовом рубеже.

Сегодняшнее памятное мероприятие - это дань уважения мужеству погибших сотрудников милиции, их достойному отношению к делу, которому они служили.

Отметим, что при исполнении служебного долга на территории Чуйской области погибло 23 сотрудника. Собравшиеся почтили память погибших сотрудников минутой молчания. По окончании мероприятия возложили цветы к памятнику.

URL: https://www.vb.kg/370860
Теги:
ГУВД, погибшие, Чуйская область
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