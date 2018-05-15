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Манас Арабаев освобожден от должности "в связи с утратой доверия"

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Арабаев Манасбек Матаевич освобожден от занимаемой должности заведующего отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 47 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", сообщает отдел информполитики АПКР.

Статья эта, уточним, весьма неприятная - "в связи с утратой доверия политического руководства".

Не исключено, что в отношении Манаса Арабаева будет проведено расследование. Напомним, его называли "серым генералом" судебной системы Кыргызстана. В частности, серьезные обвинения против него выдвинул бывший депутат парламента Карганбек Самаков.

Сам Арабаев неоднократно заявлял "Вечерке", что готов на любые расследования и проверку своей деятельности.

URL: https://www.vb.kg/370862
Теги:
Карганбек Самаков, отставка, Манас Арабаев
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