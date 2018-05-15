Мифические дороги Каракола - оплаченные, но отсутствующие

Кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка в Департаменте дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики и его структурных подразделениях. В ходе проверки выявлен факт злоупотребления должностным положением со стороны должностных лиц ДЭУ № 35 города Каракол Иссык-Кульской области.

Установлено, что в 2017 году Департаментом дорожного хозяйства утвержден список объектов по ремонту улиц районных центров республики, которые финансируются из республиканского бюджета. Согласно нему ДЭУ № 35 был проведен конкурс на выполнение работ по устройству асфальтобетонных покрытий 4-х улиц города Каракол на общую сумму 25 млн 299 тыс. сомов.

Конкурсной комиссией победителем было определено ОсОО "З.П.", которое предложило наименьшую сумму в размере 20 млн 877 тыс. сомов. На основании данного решения между ДЭУ № 35 и ОсОО "З.П." был заключен договор на выполнение дорожно-строительных работ. Однако в нарушение требований статьи 52 Закона КР "О государственных закупках" и условий договора, со стороны ДЭУ № 35 на расчетный счет ОсОО "З.П." была перечислена предоплата в размере 5 млн сомов, которая не была обеспечена банковской гарантией или залогом.

Отметим, что согласно законодательству при оценке квалификации участников конкурса конкурсная комиссия должна была использовать критерии, характеризующие: наличие финансовых средств, оборудования, опыт, репутацию, отзывы, надежность, банковские гарантии, залоги, поручительства и т.д.

Кроме этого, подрядчиком не были выполнены обязательства по указанному договору, то есть не было уложено асфальтобетонное покрытие по всем объектам, не уложены трубы, лотки, тротуары.

Таким образом, в результате противоправных действий со стороны должностных лиц ДЭУ № 35 и ОсОО "З.П." государству причинен материальный ущерб в размере 5 млн сомов, что было отмечено в акте аудита Счетной палаты Кыргызской Республики.

По данному факту Кыргызской транспортной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) Уголовного кодекса КР, которое передано для организации дальнейшего расследования в компетентные органы.