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Столицу заполонили варвары - крадут и рвут цветы, ломают урны

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Марина Осипова

"Цветы крадут, ломают и топчут ногами. Прошло около 15 дней, как мы украсили площадь "Цветочными часами". За это время посетителями площади было вытоптано, украдено и сломано около 350 цветов разных сортов. Дорогие горожане и гости столицы, очень просим бережно относиться к нашему труду. Давайте будем дарить Бишкеку цветы, а не отбирать их", - таким сообщением поделилась пресс-представитель МП "Тазалык" Жибек Каракеева.

К слову, это не первая жалоба муниципального предприятия на горожан и гостей столицы. Совсем недавно изуродовали, смяли кованную урну. Спрашивается - зачем? Кому нужно ломать красоту?

Что же случилось с нашей столицей, которую еще в годы Фрунзе называли киргизской Одессой - за интеллигентность, высокий уровень культуры и своеобразное чувство юмора?

В советское время над воспитанием личности, детей работали целые институты, напоминает в беседе с VB.KG отечественный медиа-специалист Авланбек Джумабаев.

- Начиная от детских садов до школ с вузами, все занимались воспитанием. Продолжался этот процесс и дома, и в трудовых коллективах. К сожалению, сейчас это утрачено. Причина - бессилие образовательной системы. Она не может влиять на поведение в первую очередь детей, объяснять им, как нужно и не нужно вести себя в той или иной ситуации. Так что нужно говорить не о поверхностных, а глубинных причинах. Нужно исправлять ситуацию. Конечно же, пересматривать образовательно-воспитательные принципы, всерьез заняться государственной идеологией. Но, пока этого нет, воспитательную функцию на себя должно взять общество. Через те же соцсети пояснять, поправлять. И конечно же, этому должны способствовать материалы средств массовой информации, - предлагает собеседник VB.KG.

URL: https://www.vb.kg/370867
Теги:
вандализм, образование, Бишкек, культура
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