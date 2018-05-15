Не забудьте сходить на благотворительную ярмарку "От Сердца к сердцу"

18 мая в г. Бишкек пройдет ежегодная Благотворительная ярмарка изделий пожилых людей "От Сердца к сердцу", приуроченная ко Дню Матери.

Организаторами Ярмарки "От Сердца к сердцу" является Международная геронтологическая сеть "AgeNet International" совместно с мэрией Бишкека.

В мероприятии примут участие пожилые люди столицы и из Иссык-Кульской, Чуйской областей, которые представят сделанные вручную изделия из войлока, шерсти, пряжи, сувенирную национальную, а также сельскохозяйственную продукцию.

Основная цель ярмарки - взаимодействие органов местного самоуправления и гражданского общества в развитии групп самопомощи пожилых людей в Бишкека и в регионов. Помимо этого организаторы ставят задачу по изучению методов по привлечению дополнительного заработка пожилых граждан.

В программу ярмарки включены такие мероприятия, как шахматный турнир, беспроигрышная лотерея, мастер-классы по оказанию первой доврачебной помощи, роспись посуды. Поддержку в проведении ярмарки окажут волонтеры - студенты КРСУ, силами которых будет организован праздничный стол с участием коллективов художественной самодеятельности.

Еще один приятный бонус для участников - в рамках ярмарки они смогут проверить свое артериальное давление и узнать вес, а также получить много полезной информации о работе общественных организаций, направленных на защиту и продвижение прав и интересов пожилых граждан.

Ярмарка будет проходить 18 мая на бульваре Эркиндик/ ул. Пушкина (возле памятника Курманжан Датки) с 10:00 до 14:00.