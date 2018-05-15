В Бишкеке скутер наехал на девушку прямо на пешеходном переходе

Сегодня примерно в 11:50 дня на проспекте Чуй, недалеко от здания налоговой службы Свердловского района, скутер сбил девушку. Об этом сообщили в ГУОБДД.

По данным сотрудников дорожной безопасности, водитель наехал на пострадавшую, когда та собиралась перейти дорогу на пешеходном переходе.

Бишкекчанка в результате ДТП получила травму головы. До приезда "Скорой" помощь ей оказывали очевидцы. В настоящее время девушка находится в больнице.

С виновником наезда разбираются инспекторы. Дополнительную информацию в ГУОБДД обещали дать позже.