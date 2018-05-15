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Чьи права будет защищать Омбудсмен на ОРТ?

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Оксана Гут

В Кыргызстане с 15 по 19 мая пройдет первый этап общереспубликанского тестирования. На сдачу обязательного теста зарегистрировались более 40 тысяч абитуриентов. Что примерно на 20 тысяч меньше, чем в целом выпускников по республике.

Напомним, Общереспубликанское тестирование проводится в Кыргызстане с 2002 года по указу Президента КР. Администратор проекта - Центр оценки в образовании и методов обучения. Проводится ОРТ в тесном сотрудничестве с Министерством образования. Цель проекта - обеспечить равный доступ к высшему образованию на основе честного, прозрачного, независимого тестирования. Тест проверяет способность абитуриентов обучаться в высшем учебном заведении.

В этом году, по данным Минобразования, предусмотрено 5 705 грантовых мест в 25 ВУЗах страны.

Чтобы получить шанс поступить на бюджетное отделение, абитуриенты должны сдать основной тест, и на выбор: химия, биология, физика, история, математика и английский. Пороговый балл устанавливает ВУЗ по собственному усмотрению.

Стоимость прохождения ОРТ, как и в 2017-м, составляет 320 сомов за каждый тест.

За ходом ОРТ в этом году наблюдают ряд общественных организаций, в том числе представители аппарата Омбудсмена.

- Мы не можем вмешиваться в процесс, ходить по залу, делать замечания. Мы только наблюдаем, не ущемляются ли права детей. Как проводится регистрация, нет ли посторонних лиц, работает ли СБ, медпункт, какие условия – ведь абитуриенты пишут тесты до 3,5 часов. По итогу мы составляем отчеты. И в случае, если чьи-то права были ущемлены – мы подаем апелляцию. Специально для этого наши сотрудники проходят специальные тренинги. Мы пытаемся охватить всех сдающих ОРТ, в регионах в том числе, - рассказали "Вечерке" в отделе по защите прав детей, женщин и семьи аппарата Омбудсмена.

Однако, как отметили в аппарате Омбудсмена, бывает и наоборот, когда дети нарушают права и обязанности.

- Ну, бывает что-то ребенок списал о куда-то, воспользовался телефоном или даже попросил кого-то за себя сдать этот тест. Тогда даже в РОВД обращаются. Но это очень редко бывает. В основном ОРТ проходит без эксцессов, - отметили правозащитники.

В целом, подчеркнули в аппарате Омбудсмена, ОРТ существует для того, чтобы сделать вступительные экзамены действительно объективными и независимыми.

Для справки: 17 мая пройдет дополнительная регистрация для тех, кто не успел сделать это вовремя.

URL: https://www.vb.kg/370872
Теги:
вуз, образование, омбудсмен, школа, Министерство образования
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