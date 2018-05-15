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Клара Кабилова заняла место Аиды Саляновой. Хотя "Ата-Мекен" был и против

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Сегодня, 15 мая 2018 года, вакантный мандат передан следующей в списке кандидатов от Социалистической партии "Ата-Мекен" Самат Гульнаре-Кларе (Клара Кабилова, экс-председатель ЦИК КР - ред.) в связи с досрочным прекращением 3 марта 2018 года полномочий депутата ЖК КР Саляновой А.Ж. на основании вступления в силу обвинительного приговора суда.

В процессе рассмотрения в ЦИК соответствия кандидата требованиям законодательства, в ЦИК КР поступило обращение ОО "Карек" о возможном наличии у Самат Гульнары-Клары наряду с кыргызским гражданства Российской Федерации. ЦИК КР был направлен запрос в МИД КР об уточнении вопроса иного гражданства Самат Гульнары-Клары. При этом, согласно требованиям законодательства КР и РФ, было получено её согласие на уточнение персональных данных.

29 марта 2018 года в ЦИК КР поступило обращение от политической Социалистической партии "Ата-Мекен" об исключении нескольких лиц из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, включая Самат Гульнару-Клару с приложением её заявления о выходе из списка кандидатов.

5 апреля 2018 года в ЦИК КР поступило заявление Самат Гульнары-Клары об отзыве и аннулировании заявления о выходе из списка кандидатов ЖК КР.

6 апреля 2018 года решением ЦИК КР было отказано в удовлетворении обращения политической Социалистической партии "Ата-Мекен" об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты ЖК КР Самат Гульнару-Клару.

2 и 17 апреля МИД КР сообщил об ответе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России, где ГУВМ МВД РФ, со ссылкой на статью 5 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993г., считает необходимым направить данный запрос в соответствующие органы юстиции.

10 мая 2018 года Рабочая группа ЦИК, созданная для рассмотрения материалов в отношении Самат Гульнары – Клары, приняла решение о вынесении данного вопроса на заседание ЦИК КР после получения ответа от соответствующих органов.

14 мая 2018 года в ЦИК КР поступило письмо МИД КР с копией ответа Министерства юстиции Российской Федерации о том, что по информации МВД РФ, в имеющихся учетах по состоянию на 25 апреля 2018 года Самат Гульнара-Клара (Кабилова Клара Саматовна), как приобретшая гражданство Российской Федерации не значится.

На основании законодательства и представленных документов, ЦИК КР принял постановление о регистрации Самат Гульнары-Клары депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/370877
Теги:
Аида Салянова, Ата Мекен, МИД, ЦИК, парламент, Жогорку Кенеш
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