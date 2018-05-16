В Иссык-Кульской области начали "блокировать" машины

В соответствии с правилом принудительной эвакуации транспортных средств, перемещения их на специализированные стоянки, их хранения и применения блокираторов колес или других видов приспособлений, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики в 2017 году, сотрудниками ООБДД по УВД Иссык-Кульской области началась практиковаться работа по применению блокираторов колес в отношении водителей автотранспортных средств, нарушивших правила дорожного движения.

Как отметили в ООБДД по УВД Иссык-Кульской области, применяются блокираторы колес в случае нарушения водителем транспортного средства правил, ответственность за которые предусмотрена статьями 223 ч. 1 и 3, 235 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности. На сегодня в области наличии имеется 7 штук блокираторов, которые поступили в конце января месяца текущего года.

Через средства массовой информации и на встречах с населением была доведена информация, что впредь к водителям, оставившим транспортные средства и совершившим административное правонарушение, будет применяться принудительная установка технических средств.

На сегодняшний день по области были применены блокираторы колес в 43 случаях, и водители были подвергнуты к административной ответственности.