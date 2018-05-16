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Икрамжан Илмиянов покинул пределы Кыргызстана

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Марина Осипова

Советник экс-президента КР Алмазбека Атамбаева, один из самых неоднозначных персонажей в отечественной политике Икрамжан Илмиянов выехал за границу. Об этом накануне сообщили СМИ.

Сегодня источники VB.KG в ГКНБ неофициально подтвердили, что, действительно, Илмиянов выехал за пределы Кыргызстана.

Отметим, что недавно президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что будет усиливать борьбу с коррупцией.

"Процесс уже начался – я не буду оглядываться назад. Не будет снисхождения - ни для близких, ни для родных, ни для друзей. Все будут равны перед законом в борьбе с коррупцией, не то мы не сможем ее победить".

URL: https://www.vb.kg/370885
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Икрамжан Илмиянов, политика
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Комментарии
Гражданин
16.05.2018, 10:49

Ну конечно покинет, бабла наворовал вот и ноги делает, крысы бегут первыми с тонущего корабля. Ни он первый ни он последний. Сколько еще будет подобных жуликов наносящих урон КР? Давно пора ставить точку с этим вопросом. Если этот вопрос не решится то о хорошем будущем нашей страны можно и не мечтать. 

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