Икрамжан Илмиянов покинул пределы Кыргызстана

Советник экс-президента КР Алмазбека Атамбаева, один из самых неоднозначных персонажей в отечественной политике Икрамжан Илмиянов выехал за границу. Об этом накануне сообщили СМИ.

Сегодня источники VB.KG в ГКНБ неофициально подтвердили, что, действительно, Илмиянов выехал за пределы Кыргызстана.

Отметим, что недавно президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что будет усиливать борьбу с коррупцией.

"Процесс уже начался – я не буду оглядываться назад. Не будет снисхождения - ни для близких, ни для родных, ни для друзей. Все будут равны перед законом в борьбе с коррупцией, не то мы не сможем ее победить".