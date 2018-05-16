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На работу в Турцию любой ценой, даже по чужому паспорту

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ВБ

5 мая 2018 г. при оформлении рейса №7706 по маршруту "Бишкек - Стамбул" пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" задержали гражданку Кыргызстана при попытке пересечения государственной границы по чужому паспорту, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГП КР.

Гражданка Кыргызстана Э. Т., 1989 г.р., пыталась выехать за пределы республики по паспорту, принадлежащему другой гражданке КР. Со слов задержанной, в связи с утерей своего паспорта она использовала заграничный паспорт своей родственницы. Кыргызстанка собиралась вылететь в Турцию в поисках работы.

После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам ГКНБ КР.

Напомним, днями ранее из Турции были депортированы 8 кыргызстанок за занятие проституцией в провинции Айдын.

URL: https://www.vb.kg/370887
Теги:
Турция, паспорт, Погранслужба
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