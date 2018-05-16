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"Альянс курулуш плюс" потребовал извинений за "недостоверную информацию"

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ВБ

Накануне редакция VB.KG опубликовала жалобу пользователя FB, что тот до сих пор не может получить купленную три года назад квартиру. Претензии были высказаны в адрес генерального директора "Альянс курулуш плюс" Максима Альянова. Также был приведен комментарий Госэкотехинспекции о том, что дом, действительно, построен без правоустанавливающих документов и подлежит сносу, о чем уже есть постановление.

После чего в "Вечерку" обратились представители компании "Альянс Курулуш плюс" с заявлением, что редакцией была опубликована недостоверная информация. И, якобы, и Госэкотехинспекция также представила неверные данные.

Представители "Альянс курулуш плюс" утверждают, что Генеральным директором и Учредителем компании является Турдахунов Юнус Юнусович. И некий гражданин Альянов М.А. никаким образом не связан с компанией "Альянс курулуш плюс".

Также, что по Осмонкула, 170 у компании нет никаких строящихся объектов.

Помимо всего прочего начальник юридического отдела ОсОО "Альянс курулуш Плюс" Шамиль Темиркулов потребовал "извинения и опровержения на страницах вашего информационного агентства. А также детального отчета и разбирательства по отношению ко всем виновным лицам, участвующим в выходе данной статьи", пригрозив обращением в судебные инстанции с иском против редакции, редактора и журналиста, подготовившего публикацию.

Напомним уважаемым читателям, что в изначальной публикации речь идет о событиях, берущих свое начало три года назад. При этом в июне прошлого года, как следует из регистра Министерства юстиции, компания "Альянс курулуш плюс" прошла перерегистрацию.

А до того момента генеральным директором представлялся и фигурировал в различных материалах именно Максим Альянов. Что совершенно однозначно следует, например, из рекламного сюжета, снятого в рамках передачи "Квадратный метр".

Безусловно приносим свои извинения компании "Альянс курулуш плюс" за некорректное указание адреса (по данным из различных государственных (!) инстанций и других источников по этой улице фигурируют два строительных объекта этой компании, будем выяснять – ред.). При этом еще раз уточним, что речь шла о событиях, которые начались три года назад. Когда, смеем предположить, г-н Альянов действительно был генеральным директором этой компании.

К слову, государственные и следственные органы республики очень хорошо знакомы с Максимом Альяновым.

"Наше ведомство подавало заявление в Генпрокуратуру и в УВД по незаконно построенному Максимом Альяновым объекту по улице Осмонкула,172. Он в курсе этого процесса. Судебный орган вынес официальное постановление по ст. 454 "Незаконное строительство объекта" в отношение этого объекта. Об доме знают и в правоохранительных органах, и в Бишкекглавархитектуре", - заявил уже сегодня VB.KG специалист регионального управления Госэкотехинспекции по городу Бишкек Токтобек Атабеков.

Считаем, что и для компании "Альянс курулуш плюс", и для клиентов компании – как "старых", так и новых, будет правильнее выяснить все моменты, связанные с г-н Альяновым.

В свою очередь редакция VB.KG отправила официальные запросы в Генпрокуратуру, Госэкотехинспекцию и БишкекГлавАрхитектуру. Надеемся, ответы на поставленные вопросы помогут разобраться в этом сложном "строительном" клубке.

URL: https://www.vb.kg/370898
Теги:
Генеральная прокуратура, строительство, Бишкек, Госэкотехинспекция
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Комментарии
Чын эле
16.05.2018, 14:43

Ув. редакция ВБ, буду пристально следить за информацией по этому вопросу,так как она очень важна для меня, просьба к Вам, делиться всей инфо. Заранее благодарю!

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