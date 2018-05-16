"Альянс курулуш плюс" потребовал извинений за "недостоверную информацию"

Накануне редакция VB.KG опубликовала жалобу пользователя FB, что тот до сих пор не может получить купленную три года назад квартиру. Претензии были высказаны в адрес генерального директора "Альянс курулуш плюс" Максима Альянова. Также был приведен комментарий Госэкотехинспекции о том, что дом, действительно, построен без правоустанавливающих документов и подлежит сносу, о чем уже есть постановление.

После чего в "Вечерку" обратились представители компании "Альянс Курулуш плюс" с заявлением, что редакцией была опубликована недостоверная информация. И, якобы, и Госэкотехинспекция также представила неверные данные.

Представители "Альянс курулуш плюс" утверждают, что Генеральным директором и Учредителем компании является Турдахунов Юнус Юнусович. И некий гражданин Альянов М.А. никаким образом не связан с компанией "Альянс курулуш плюс".

Также, что по Осмонкула, 170 у компании нет никаких строящихся объектов.

Помимо всего прочего начальник юридического отдела ОсОО "Альянс курулуш Плюс" Шамиль Темиркулов потребовал "извинения и опровержения на страницах вашего информационного агентства. А также детального отчета и разбирательства по отношению ко всем виновным лицам, участвующим в выходе данной статьи", пригрозив обращением в судебные инстанции с иском против редакции, редактора и журналиста, подготовившего публикацию.

Напомним уважаемым читателям, что в изначальной публикации речь идет о событиях, берущих свое начало три года назад. При этом в июне прошлого года, как следует из регистра Министерства юстиции, компания "Альянс курулуш плюс" прошла перерегистрацию.

А до того момента генеральным директором представлялся и фигурировал в различных материалах именно Максим Альянов. Что совершенно однозначно следует, например, из рекламного сюжета, снятого в рамках передачи "Квадратный метр".

Безусловно приносим свои извинения компании "Альянс курулуш плюс" за некорректное указание адреса (по данным из различных государственных (!) инстанций и других источников по этой улице фигурируют два строительных объекта этой компании, будем выяснять – ред.). При этом еще раз уточним, что речь шла о событиях, которые начались три года назад. Когда, смеем предположить, г-н Альянов действительно был генеральным директором этой компании.

К слову, государственные и следственные органы республики очень хорошо знакомы с Максимом Альяновым.

"Наше ведомство подавало заявление в Генпрокуратуру и в УВД по незаконно построенному Максимом Альяновым объекту по улице Осмонкула,172. Он в курсе этого процесса. Судебный орган вынес официальное постановление по ст. 454 "Незаконное строительство объекта" в отношение этого объекта. Об доме знают и в правоохранительных органах, и в Бишкекглавархитектуре", - заявил уже сегодня VB.KG специалист регионального управления Госэкотехинспекции по городу Бишкек Токтобек Атабеков.

Считаем, что и для компании "Альянс курулуш плюс", и для клиентов компании – как "старых", так и новых, будет правильнее выяснить все моменты, связанные с г-н Альяновым.

В свою очередь редакция VB.KG отправила официальные запросы в Генпрокуратуру, Госэкотехинспекцию и БишкекГлавАрхитектуру. Надеемся, ответы на поставленные вопросы помогут разобраться в этом сложном "строительном" клубке.