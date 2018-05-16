Есть ли место в Кыргызстане для китайской военной базы?

Американское интернет - издание "Central Asia – Caucasus ANALYST" пишет о планах Пекина по созданию военной базы в Афганистане и возможном влиянии этого шага на стратегические позиции Китая в Центральной Азии.

При этом подобную информацию сообщают и другие СМИ. Речь идет о новой китайской военной базе в Ваханском коридоре Исламской республики Афганистан (ИРА).

Афганские чиновники отмечают, что Китай и Кабул обсудят вопрос о строительстве такого объекта в Бадахшане, а также профинансируют все материально-технические расходы, включая вооружение и технику.

Официальный КНР пока эту информацию не подтверждает.

Но все это пока что переговоры, и, вообще, в случае с Афганистаном все нестабильно, и "сделка" может сорваться. Но, судя по всему, Китай всерьез озаботился открытием военной базы для защиты своих рубежей. Возможно, взор Поднебесной обратится на другие территории. Не станет ли таковой Кыргызская Республика?

Тем более, что у нас перед Китаем, мягко говоря, "небольшие" обязательства.

Отечественный политолог скептически отнесся к такой возможности По словам Марса Сариева, общественность очень резко отнесется даже к слухам о ее строительстве на территории республики.

- Да и Поднебесная вряд ли выскажет в наш адрес подобное предложение. Во-первых, свое влияние она распространяет на территории ЦА иным путем: культурным и экономическим. Да и портить отношения с Россией, которая также, как и КНР, является членом ШОС, и, главное, торговым партнером, Китаю нет резона, - заверил VB.KG Сариев.

Что же касается непосредственно Афганистана, то здесь вопрос военной помощи КНР надо рассматривать под другим углом – безопасности.

- Существует Ваханский коридор - узкая полоса земли в Восточном Афганистане, в районе Вахан провинции Бадахшан. Он отделяет республику Таджикистан от Пакистана и Афганистана. Также есть 60 километровая граница КНР с ИРА. Вот там как раз и было замечено совместное патрулирование военных Поднебесной. Поэтому, говорить об их присутствии в Афганистане можно. Но это связано вовсе не с желанием опередить Россию в военной мощи, а необходимости усиления безопасности на этих территориях. Так как даже наши памирские кыргызы отмечают, что в последнее время участились случаи появления в ущельях гор бородатых и хорошо экипированных людей. Да и силовики КНР говорят периодически о попытках уйгурских сепаратистов "просочиться" в их страну. Поэтому военная помощь КНР согласована с властями ИРА. Но о базе речи пока не идет, - подчеркнул Сариев.

Не появится она в Таджикистане и Узбекистане, уверен политолог.

- Это также означает конфронтацию КНР и РФ. И, опять же, это станет ключевым пунктом по исключению подобной инициативы со стороны Поднебесной, - заключил Марс Осмонкулович.