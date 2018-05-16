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В Бишкеке накрыли притон с проститутками

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ВБ

В ГУВД г. Бишкек поступило сообщение, том, что женщина в возрасте 25-30 лет под видом гостиницы, длительное время занимается содержанием и организацией притона для занятия проституцией и предоставлением интимных услуг.

Данный факт был зарегистрирован, и следственным управлением ГУВД г.Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.261 "Организация и содержания притона для занятия проституцией" УК КР.

В целях установления факта организации и содержания притона произведен санкционированный обыск по указанному адресу. По данному адресу сотрудниками ГУВД г.Бишкек были проведены соответствующие следственно-оперативные мероприятия, в результате которых была задержана организатор притона, ею оказалась 25-летняя Ж.Н., у которой при обыске были изъяты денежные средства.

Кроме этого в данной гостинице были задержаны трое девушек, которые на протяжении долгого времени занимались предоставлением интимных услуг: А.к.А., 1995 г.р., Н.к.М., 1999 г.р., и Ж.Г., 1996 г.р. На основании ст.94 УПК КР, задержанная Ж.Н., водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек.

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URL: https://www.vb.kg/370900
Теги:
ГУВД, проституция, Бишкек
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