Кто он: активный пользователь мобильного интернета?

Известно, что количество пользователей мобильного интернета и время, проведенное онлайн, постоянно растут. Кто, сколько и с какой целью "сидит в телефоне"? Специалисты Отдела стратегического развития компании MegaCom провели исследование на эту тему, результаты которого оказались весьма любопытными.

Так, выяснилось, что самыми активными пользователями мобильного интернета среди абонентов MegaCom являются люди в возрасте от 12 до 34 лет. Причем перевес в этой категории в сторону молодежи – среди учащихся школ и ВУЗов, имеющих мобильные телефоны, более 90% являются активными юзерами.

Меньше всего к услуге мобильного доступа к Всемирной паутине прибегают абоненты в возрасте старше 45 лет. Если говорить о роде деятельности, то в их числе значатся пенсионеры и работники сельского хозяйства.

Согласно результатам исследования, мужчины пользуются мобильным трафиком значительно больше, чем представительницы прекрасного пола.

В географическом плане лидируют бишкекчане и ошане. В двух самых крупных городах Кыргызстана отмечается высокое потребление интернет-трафика. Если взять в региональном разрезе, то интересен тот факт, что наиболее активные пользователи мобильного интернета от MegaCom живут в Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях. В то время, как жители Нарынской и Таласской областей уступают им.

Чтобы посмотреть видеоролики на своем смартфоне, абоненты MegaCom чаще всего выбирают портал Youtube, а чтобы послушать музыку - социальные сети, в частности VKontakte.

Пользователи чаще посещают "Одноклассники", Facebook, Instagram и в качестве основного мессенджера предпочтение отдают WhatsApp. Также актуальны поисковые и информационно-новостные сайты.