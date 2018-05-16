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Неизвестные проникли в Единую информсистему Таможенной службы КР

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ВБ

В рамках самостоятельно проводимых антикоррупционных мероприятий, таможенной службой Кыргызской Республики установлены факты несанкционированного проникновения в Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) таможенной службы КР и завершения таможенных процедур транзита без фактического перемещения товаров и транспортных средств по территории Кыргызской Республики в 2017 году.

В результате указанных коррупционных схем, Евразийскому экономическому сообществу нанесен ущерб сумму 8,5 млн.сомов.

Материалы проверки направлены в установленном порядке в Генеральную прокуратуру КР для принятия соответствующих мер.

Ранее таможенной службой также были самостоятельно выявлены аналогичные факты, которые после закрепления и документирования были направлены в Генеральную прокуратуру и ГКНБ КР.

Всего за 2017 год и 4 месяца 2018 года, на рассмотрение компетентных органов было направлено 11 материалов по 72 фактам по "лже-экспорт" и "лже-транзит". Возбуждено 6 уголовных дел.

Предварительный экономический ущерб, нанесённый бюджету ЕАЭС, составляет более 250 млн.сомов.

URL: https://www.vb.kg/370904
Теги:
ГТС, ЕАЭС
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