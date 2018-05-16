Очередная "липова" бомба, и очередной невыявленный звонивший

16 мая 2018 года примерно в 12.30 в дежурную службу "102" г.Бишкек поступил телефонный звонок о том, что неизвестный мужчина сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на Орто-Сайском рынке и убежал.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР. Территория рынка была оцеплена.

В результате осмотра территории рынка взрывного устройства или же подозрительного предмета не было обнаружено.

В настоящее время рынок функционирует в обычном режиме.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, сообщившего о взрывном устройстве.