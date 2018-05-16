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Граждане Кыргызстана и Узбекистана организовали канал нелегальной миграции

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ВБ

Полицейские Татарии пресекли деятельность организованной группы граждан РФ и Киргизии, которые в Казани незаконно поставили на миграционный учёт 700 иностранцев и продлили им пребывание на территории России. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По сведениям правоохранителей, трое россиян и один кыргызстанец "организовали незаконную постановку на миграционный учет и продление пребывания на территории России иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья".

В настоящее время против указанных четверых граждан возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". Отмечается, что преступное сообщество действовало с середины 2016 года.

"Пять подконтрольных им фирм, специализирующихся на организации общественного питания и строительных работах, выступали в качестве принимающей стороны: фиктивные документы на трудовую деятельность с их реквизитами позволяли мигрантам находиться на территории РФ в течение года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В МВД добавили, что подозреваемые брали с незаконно оформляемых иностранцев вознаграждение в размере от 1,5 до 7,5 тыс. рублей - в зависимости от сложности выполнения фальсифицированных документов. Согласно данным полиции, выявлены более 1000 фактов подделки документов. В основном, схема применялась для граждан стран СНГ и ЕАЭС.

"Кроме граждан стран Евразийского экономического союза, задержанные оформляли документы приезжим из Аргентины, Китая, Ирака, Ирана, Йемена, Палестины, Сирии, Словакии, Турции и Чехии", - сообщили в полиции.

Трое обвиняемых уже признали свою вину и дали показания, изобличающие организатора преступной группы - 46-летнего уроженца Узбекистана. В отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняет издание.

URL: https://www.vb.kg/370907
Теги:
миграция, Россия, Узбекистан, нелегалы, Кыргызстан
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