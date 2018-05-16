Бывшие чиновники готовы буквально растерзать парламентариев

Тема эта уже порядком поднадоела всем, но, как говорится, поворачивать некуда, нужно расставить все точки над i. Уже выяснилось, что парламентарии, ратифицировавшие соглашение по модернизации ТЭЦ, не очень то поняли, что к чему... Тем более, нужно решить судьбу тех, кто "самый виноватый" в нерациональном использовании китайского кредита. И аварии на ТЭЦ. Правда, сначала надо выяснить, кто это.

В частности, депкомиссия предлагает дать правовую оценку руководителям, которые не только ставили подписи под договором с китайскими "ЭксимБанком" и ТВЕА, но и проводили с ними переговоры. Представляем читателям VB.KG список причастных лиц к нынешней ситуации с ТЭЦ Бишкека (по версии депкомиссии):

Премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Джоомарт Оторбаев, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, бывший министр финансов Ольга Лаврова, нынешний заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков, бывший министр юстиции Алмамбет Шыкмаматов, бывший министр экономики Темир Сариев, бывший заместитель министра экономики Санжар Муканбетов, министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, на тот момент заведующий отделом внешней политики аппарата президента, бывший премьер-министр Сапар Исаков, бывший заместитель министра энергетики и глава "Нацэнергохолдинга" Айбек Калиев, глава Государственной инспекции по технической и экологической безопасности Канатбек Муратбеков, бывший директор Агентства по архитектуре и строительству Турдубек Мамбетов, бывшие руководители предприятия "Электрические станции" Салайдин Авазов, Абдылда Исраилов, Таалайбек Толубаев, Узак Кыдырбаев, бывший директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу и нынешний директор Андрей Воропаев, нынешний глава Государственного комитета по промышленности, энергетике и недропользованию Улан Рыскулов и ряд других руководителей.

А также депутаты V созыва, которые по приглашению китайской компании ТВЕА летали в Пекин на ознакомление:

Чыныбай Турсунбеков, Мурадыл Мадеминов, Токтогул Туманов, Малик Осмонов, Абдулатип Режавалиев, Карганбек Самаков, Райкан Тологонов, Азамат Арапбаев, Абдимуталип Кочкорбаев, Бактыгул Маматов, Равшан Жээнбеков и Исхак Пирматов.

Во время обсуждений в Жогорку Кенеше депутаты предложили внести в этот список экс-президента Алмазбека Атамбаева.

- Каков был уровень политической коррупции, кто лоббировал соглашение? Безусловно, это полномочия правительства решать инвестиционные вопросы. Почему тогда вмешивается аппарат президента? Политическое давление на принятие соглашения по ТЭЦ было. И оно указывает на бывшую администрацию президента, - выступила депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко.

В свою очередь бывший премьер-министр Сапар Исаков, как бывший сотрудник аппарата президента возразил.

- Если хотите справедливости – указывайте все фамилии. Я говорю, что список фамилий, который приводится в заключении депутатской комиссии, не полный. Надо включить туда и фамилию Сооронбая Жээнбекова, как бывшего премьер-министра, заявил Исаков.

После того, как члены прежних правительств перешли в "контратаку", стало ясно, что истинных виновных парламентарии установить не смогут. Да и, по сути, они и не должны этим заниматься. Единственное, что в их полномочиях - направить свое заключение в ГКНБ, Генпрокуратуру. Там уже профильные органы решат приобщать их к материалам дела, или нет.

В любом случае расследование по делу столичной ТЭЦ затянется, заявил "Вечерке" политолог Шерадил Бактыгулов.

- Сейчас и парламент, и правительство пытаются создать систему коллективной ответственности. Но это неправильно. Так виновных не найдут. А наказать кого-то надо. К примеру, Осмонбека Артыкбаева – экс-министра энергетики. Как минимум за халатность. И тех чиновников, которые ставили подписи с умыслом или по незнанию. По-хорошему стоило бы допросить всех так или иначе связанных с соглашением по модернизации ТЭЦ. Но на это уйдет год-полтора, - поделился мнением политолог.

На вопрос, видит ли он вину депутатов, которые признали, что не разобрались в тонкостях договора с китайской компанией, Бактыгулов ответил:

- Люди, которые протаскивают подобные соглашения, не только ТВЕА, они очень грамотно научились манипулировать депутатами. Ведь они (депутаты - прим. ред) и не должны разбираться во всем. Да, многие из них имеют экономическое образование, кто-то предприниматель, а кто-то врач. На то и есть у каждого нардепа по несколько помощников, консультантов. Кроме того, в Жогорку Кенеше работают 5-6 отделов, которые должны проводить экспертизу каждого проекта закона, каждого соглашения, - отметил эксперт.

Резонно возникает вопрос – почему все эти специалисты допускают принятие таких законов, как соглашение с ТВЕА?

- Вот это как раз необходимо выяснить. Соглашение по модернизации ТЭЦ не проходило АРВ - анализ регулятивного воздействия. Почему система постоянно дает сбой? Почему важные документы не проходят АРВ? Это явная недоработка, как парламента, так и правительства. Необходимо было отследить последствия, риски. Сейчас о них говорят, но уже поздно! – подчеркнул Шерадил Бактыгулов.

Как отметил, политолог, АРВ – т.н. система "защиты от дурака" и она не сработала. Остается властьимущим делать работу над ошибками. Ведь принятие закона без АРВ, как минимум противоречит Конституции.