Узбекистан и США подписали ряд стратегических крупных контрактов

В рамках первого визита Президента Узбекистана в США подписан ряд важных документов, сообщает Podrobno.uz.

В США состоялась церемония подписания двусторонних документов между компаниями Узбекистана и США. В основном это контракты энергетического и нефтегазового сектора.

1. Между акционерным обществом "Узбекэнерго" и компанией "General Electric Gas Power Services" подписано "Соглашение по выбору технологий генерации электрической энергии на базе парогазовой установки на территории Ташкентской ТЭС - Соглашения по выбору технологии и строительству генерации электрической энергии за счет сжигания высокозольного угля на территории Ташкентской или Сурхандарьинской областей".

Стороны представляли Председатель правления "Узбекэнерго" Улугбек Мустафаев и Главный исполнительный директор "General Electric Gas Power Services " Чак Наттент.

2. Между Акционерным обществом "Узбекнефтегаз" и компанией "General Electric" были подписаны:

- "Меморандум о взаимопонимании, о сотрудничестве в привлечении финансирования для реализации проекта по техническому перевооружению, модернизации и развитию газотранспортной системы Узбекистан";

- "Соглашение о сотрудничестве по изучению возможности локализации работ по регламентному обслуживанию и ремонту турбо - машинного оборудования "General Electric" в рамках создания единого сервисного центра в Узбекистане";

- "Соглашение о сотрудничестве по проведению совместного технического аудита газокомпрессорного и газотурбинного оборудования АО " Узнефтегаздобыча".

Стороны представляли: Заместитель председателя Акционерного общества "Узбекнефтегаз" Баходир Сидиков и Исполнительный директор "GeneralElectric" Бела Ференци.

3. Между совместным предприятием "Джизак Петролиум" и компанией "Honeywell UOP" было подписано "Соглашение по реализации проекта "Строительство НПК Джизакской области" (в качестве лицензиара технологии".

Стороны представляли Генеральный директор Совместного предприятия "Джизак Петролиум" Музаффар Камбаров и Главный исполнительный директор "Honeywell UOP" Ребекка Либерт.

4. Между Акционерным обществом "Узбекнефтегаз" и компанией "ExxonMobil" был подписан "Меморандум о намерениях по сотрудничеству е организации производства базовых масел на Ферганском НПЗ (в качестве лицензиара и поставщика оборудования)".

Стороны представляли заместитель председателя Акционерного общества "Узбекнефтегаз" Баходир Сидиков и Вице - президент компании "Exxon Mobil" Шон Смит.

5. Между Акционерным обществом "Узбекнефтегаз" и компанией "Honeywell UOP":

- "Меморандум о взаимопонимании по организации производства олефинов из метанола и продуктов на их основе по технологии МТО";

- "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках проекта по модернизации процессов газопереработки с привлечением технологии "Separex" компании "UOP";

- "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по SCADA".

Стороны представляли Заместитель председателя Акционерного общества "Узбекнефтегаз" Баходир Сидиков и Главный исполнительный директор компании "Honeywell UOP" Ребекка Либерт.

6. Между Акционерным обществом "Узбекэнерго" и компанией "SkyPower Global" "Протокол о начале реализации проекта "Строительство солнечных электростанций в Узбекистане".

Стороны представляли Председатель правления Акционерного общества "Узбекэнерго" Улугбек Мустафаев и Президент компанией "SkyPower Global" Керри Адлер.

В агропромышленном секторе:

7. Между ООО "ВМВ Trade" и компанией "Silverleafe Capital" "Соглашение о создании агро - кластера в Джизакской области".

Стороны представляли Директор ООО "ВМВ Trade" Бекзод Маматкулов и Президент компании "Silverleafe Capital" Дэн Петерсон.

8. Между Торговым домом "Uz – AmericanTrade" и компанией "Golden Natural Group" контракты на экспорт узбекской сушеной плодоовощной продукции и текстильных изделий в США.

Стороны представляли: Генеральный директор Торгового дома "Uz – AmericanTrade" Бобур Бекмирзаев и Председатель правления Акционерного общества "Golden Natural Group" Михаил Энтензон.

В области права:

9. Между Министерством юстиции Республики Узбекистан и компанией "Baker&McKenzie" подписано "Соглашение о сотрудничестве и обмене опытом в области юриспруденции и повышения квалификации кадров".

Стороны представляли: Министр юстиции Республики Узбекистан Руслан Давлетов и Президент партнер компании "Baker&McKenzie" Ричард Дин.

В медицинской сфере:

10. Между Акционерным обществом "Dori Darmon" и "United Investment Healthcare Group LLC" "Меморандум о взаимопонимании между АО "Dori Darmon" и компанией "United Investment Health care Group LLC" (США)".

Стороны представляли Председатель Акционерного общества "Dori Darmon" Равшан Азимов и Президент компании "United Investment Health care Group LLC" Георгий Павленишвилли.