Аптеки Казахстана накручивают до 300% на лекарства высокого спроса

О том, что аптеки Казахстана накручивают до 300% стоимости на лекарства высокого спроса, на пленарном заседании Мажилиса Парламента сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, пишет Informburo.kz.

Мониторинг цен в розничных аптеках городах Алматы и Астаны показал, что разница стоимости одного и того же наименования в разных аптеках может составлять более 100%, отметил министр.

Для того чтобы лекарственные средства стали доступны для населения, будут внедрены механизмы регулирования всех цен при оптовой и розничной реализации, подчеркнул чиновник.

"В странах ЕАЭС ценовое регулирование на лекарства установлено на законодательном уровне, например, в России и Республике Беларусь. В России цены регулируются на жизненно важные лекарственные препараты (отпускная цена производителя, плюс оптовая наценка от 5% до 43% и плюс розничная от 10% до 159%). В подавляющем большинстве стран ОЭСР в связи с применением систем возмещения на бесплатные лекарства цены регулируются на всех уровнях – производитель, оптовое и розничное звенья", – пояснил он.

По словам министра, Минздрав уже разрабатывает мобильное приложение, которое позволит населению сообщать о завышении цен в аптеках.

Как отметил Елжан Биртанов, также запланирован переход от действующей системы контроля качества препаратов к системе обеспечения качества на всём протяжении "жизненного цикла" лекарственного средства путём гармонизации с международными требованиями стран ОЭСР.

"Использование этих мер создаст эффективную систему до- и пострегистрационного контроля и противодействовать обороту некачественных лекарственных средств. В этой связи Министерство продолжает внедрение надлежащих фармацевтических практик, при этом соблюдение этих требований для производителей и дистрибьюторов необходимо уже с января 2018 года, а для розничной сети – с января 2023 года", – уточнил он.

Законопроект также усилит систему пострегистрационного контроля лекарственных средств. Медицинские организации и фармацевтические компании будут обязаны предоставлять информацию о побочных действиях лекарственного средства и медицинского изделия, подчеркнул министр.

Для обеспечения рационального использования лекарственных средств и медицинских изделий, чтобы исключить лоббирование интересов фармацевтических компаний, будет внедрена норма по рациональному выбору и этическому продвижению лекарственных средств и медицинских изделий.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий" одобрен Мажилисом в первом чтении.