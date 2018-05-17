65,9 тонн черешни из стран ЦА не пустили в Новосибирскую область

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области проконтролировали поступление первых автомобильных партий черешни с территории стран ближнего зарубежья

В мае 2018 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области проконтролировали поступление на фитосанитарный контрольный пост "Карасук" 13 партий свежей черешни общим весом 207,9 тонн.

Первые в текущем году автомобильные партии продукции высокого фитосанитарного риска следовали с территории Республик Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан для реализации на рынках городов Сибири.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что 4 партии черешни общим весом 65,9 тонн перевозились с нарушениями, в том числе в отсутствие обязательной маркировки на грузе, недействительной маркировкой, а также с несоответствием информации, указанной на маркировке и в фитосанитарном сертификате.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз данных партий продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен, грузы возвращены отправителям, а виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

В свою очередь, 9 партий свежей черешни поступили на территорию Российской Федерации для дальнейшей реализации, в том числе на рынках города Новосибирска.