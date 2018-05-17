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Какой регион Кыргызстана самый густонаселенный?

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Виктория Григоренко

На начало 2018 года население Кыргызстана перевалило отметку в 6 миллионов 257 тысяч человек. При этом основная его часть приходится на сельскую местность - 4 миллиона 136 тысяч к 2 миллионам 121. Об этом VB.KG сообщили в Нацстаткоме КР.

По данным ведомства, наибольшее число граждан проживает в Ошской области – 1 миллион 314 тысяч.

- Затем идет Джалал-Абадская – 1 миллион 191 человек и Чуйская области – 922 тысячи. А вот на Бишкек приходится около 1 миллиона кыргызстанцев. Причем речь идет о постоянно проживающих на территории столицы. То есть так называемое "наличное население" - те, кто находился в той или иной области на момент переписи, включая кыргызстанцев, проживающих там временно. В Бишкеке таких граждан зарегистрировано 1 миллион 32 человека. При этом непосредственно в столице находится 1 миллион 28 тысяч горожан против 4,5 тысяч пригородных жителей, - пояснили в ведомстве.

Примечательно, что наибольшее количество "сельчан" в Кыргызстане отмечено в Ошской – 1 миллион 213 к 101 тысячи городского населения, Джалал-Абадской – 931 тысяча к 260 и Чуйской областях – 756 тысяч к 166 тысячам.

- Что касается города Ош, то на южную столицу приходится 289 тысяч человек. А вот наименьшее число граждан наблюдается в Таласской – 259 и Нарынской территориальных единицах – 254 тысяч. В Иссык-Кульском регионе на начало года проживает 483 тысячи кыргызстанцев, - проинформировали в Нацстаткоме КР.

URL: https://www.vb.kg/370914
Теги:
население, Чуйская область, перепись населения, Кыргызстан, Нацстатком
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