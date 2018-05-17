Зарубежные гости - частые клиенты филиала "Бакай Банка" в Кызыл-Кие

ОАО "Бакай Банк" успешно развивается на территории Кыргызстана. На сегодняшний день наши филиалы по всей республике предоставляют множество видов услуг, как частным потребителям, так и корпоративным клиентам. Для индивидуальных посетителей представлены кредиты и депозиты, платежные пластиковые карточки, переводы и коммунальные платежи, услуга пользования сейфовой ячейкой. Все эти и другие услуги предоставляются в динамично развивающемся Кызыл-Кийском филиале ОАО "Бакай Банк". О работе офиса рассказал управляющий Кызыл-Кийского филиала ОАО "Бакай Банк", который находится в г. Кызыл-Кия Баткенской области Эркин Молдоматов.

- Расскажите о работе вашего филиала, какие услуги вы оказываете?

- Нам подведомственны две сберкассы с местонахождением в Кадамжае № 54 и Баткене №53, самая отдаленная сберкасса находится в городе Исфана, это сберкасса № 20. Мы осуществляем все виды переводов, на которые выдана лицензия Национальным банком КР. Кроме того, мы производим: денежные переводы, прием вкладов, прием депозитов, выдачу кредитов. Кроме того, у нас есть три банкомата: один в самом филиале города Кызыл-Кия, второй находится в Кок-Жар айыл окмоту, третий в городе Кадамжай. Также у нас в филиале и трех подведомственных сберкассах имеется четыре платежных терминала по принятию коммунальных услуг и принятию денег по карте Элсом.

- Какие банковские продукты вашего филиала наиболее востребованы среди клиентов?

- У нас львиную долю из всех предоставляемых услуг занимают переводы. На втором месте идет кредитование, на третьем месте располагаются депозиты. Спектр оказываемых услуг такой же, как в головном офисе в Бишкеке. На стадии разработки находятся операции по продаже драгоценных металлов, в этой связи ведутся переговоры с представительством Национального банка КР в г. Ош.

- Как часто обращаются в Кызыл-Кийский филиала ОАО "Бакай Банк" иностранные гости?

- Мы очень хотим, чтобы о нас больше узнавали не только местные жители, но и гости Баткенской области. В нашем регионе есть много красивых мест, к примеру, водопад Абшыр-Ата, Айгуль-Тоо, которые с большим интересом посещают туристы из разных стран. Для них мы готовы оказать также широкий спектр банковских услуг. Среди наших клиентов есть гости из России, которые часто пользуются картой VISA российских банков. Наши специалисты всегда готовы обслужить местных и иностранных клиентов на высшем уровне. Если вы хотите воспользоваться услугами Кызыл-Кийского филиала ОАО "Бакай Банк", предлагаем вашему вниманию его график работы, а также адрес и телефон.

Филиал ОАО "Бакай Банк" Месторасположение: г. Кызыл-Кия, ул. Асаналиева б-н Телефон: 03657-5-01-26 Время работы: будние дни с 8:30-17:00

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ОАО "Бакай Банк" более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.