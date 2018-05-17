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В Бишкеке задержан подозреваемый - серийный вор

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ВБ

16 мая 2018 года сотрудниками ОВД Аламединского района задержан 35-летний местный житель К.Т., подозреваемый в совершении серии краж.

Злоумышленник обворовывал дачные дома в с.Беш-Кунгей Аламединского района. По предварительным данным, задержанный осматривал дачи, выбирал наиболее подходящие дома и убедившись, что ему не помешают, забирал бытовую технику, ювелирные изделия, а также все ценные вещи.

Для поиска серийного вора были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Оперативники определили, что у разных на первый взгляд краж - единый почерк, и установили, в каком районе злоумышленник действует чаще всего.

Благодаря профессионально организованной работе милиционеров фигуранта удалось задержать. В данный момент задержанный подозревается более чем в 10 фактах краж на территории Аламединского района. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 164 (Кража) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек. Следствие продолжается.

URL: https://www.vb.kg/370916
Теги:
ГУВД, кража, Бишкек
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