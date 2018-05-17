Более миллиона сомов присвоили медучреждения Иссык-Кульской области

Прокуратурой Иссык-Кульской области в отношении должностных лиц медицинских учреждений области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

Установлено, что должностными лицами Иссык-Кульского областного центра семейной медицины (далее – ЦСМ) незаконно были заключены трудовые договора с работниками данного учреждения. На основании вышеупомянутых договоров в период с июня 2015 года по январь 2018 года начислена и выплачена дополнительная заработная плата отдельным работникам, в том числе заместителям директора ЦСМ. В результате чего государству причинен ущерб на общую сумму 930 тыс. сомов.

Аналогичные нарушения установлены при проведении проверок в территориальной больнице г. Балыкчы, ЦСМ г. Балыкчы и в ЦСМ Иссык-Кульского района. Так, причиненный ущерб государству составил 1 млн 515 тыс. сомов. Уголовные дела направлены в компетентные органы для организации дальнейшего расследования.