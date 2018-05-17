Школьниц из Ошской области шантажировали видео с их же дракой

Пользователь Facebook Жипаргул Баргибаева опубликовала видео, на котором несколько старшеклассниц избивают девочку помладше. В комментариях к посту она заявила, что это ученицы школы им. И.Раззакова города Ош. Якобы в этой школе многие девочки 10-11 классов занимаются рэкетирством и избиением сверстниц. При этом правоохранительные органы закрывают на это глаза, уверяет Баргибаева.

"Вечерке" стали известны другие подробности этого дела. По данным УВД Оша, на видеоролике из Сети ученицы другой школы Кара-Суйского района, а не им. Раззакова. Более того, инцидент произошел в апреле, за это время стороны успели помириться.

Сама Жипаргул Баргибаева, по словам свидетеля всей этой истории, якобы вымогала деньги у одной из сторон конфликта. В противном случае грозилась опубликовать видео. Из-за которого, кстати, отношения между родителями подравшихся девочек вновь обострились.

В УВД города Оша заявили, что занимаются данной ситуацией.