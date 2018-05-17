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Водитель, чуть не сбивший девушку в центре Бишкека, отделается штрафом

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Оксана Гут

Как ранее написала "Вечерка", 15 мая в 20.06 в центре Бишкека - на пересечении улиц Московской и Ибраимова - автомобиль (предположительно черная Honda Accord) с госномером B6297AP практически сбил девушку, выехав по встречной полосе на перекресток на красный свет.

Сотрудники ГУОБДД, проезжавшие в этот момент совсем рядом, никак не отреагировали на нарушителя ПДД.

Только после того, как видео нерадивого гонщика разошлось в Сети, ГУОБДД начало оперативно-розыскные мероприятия.

- Отдел розыска с 16 мая проводит поисковые мероприятия. Как нарушитель найдется, будет составлен протокол, и его накажут. Штрафом, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На вопрос "Вечерки", почему сотрудники проигнорировали нарушителя, в пресс-службе заявили:

- Проводятся разбирательства. Сотрудники установлены. Как закончится расследование, все расскажем. Сейчас информации нет.

URL: https://www.vb.kg/370920
Теги:
нарушения, ПДД, Бишкек, автомобили
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Комментарии
Гражданин
17.05.2018, 12:18

Девушку тоже наказать за переход на запрещающий сигнал светофора!

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