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Минэконом разработал систему упорядочения деятельности госпредприятий

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ВБ

Министерством экономики инициирован проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об упорядочении деятельности государственных предприятий".

В целях установления единых норм создания, функционирования, реорганизации и ликвидации государственных предприятий, повышения эффективности их деятельности Министерством разработан проект постановления Правительства КР "Об упорядочении деятельности государственных предприятий".

Как показала практика, действующая система управления государственными предприятиями не принесла положительных результатов в виду размытости функций и ответственности отраслевых государственных органов и Фонда по управлению государственным имуществом.

В этой связи проектом постановления четко разграничиваются функции отраслевых государственных органов и Фонда по управлению государственным имуществом. Так, отраслевой государственный орган наделяется правом осуществлять общее руководство, координацию и стратегическое планирование деятельности государственного предприятия по курируемым отраслевым вопросам. Уполномоченный орган в сфере управления государственным имуществом наделяется правом осуществлять контроль финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия и эффективности использования закрепленного за ним государственного имущества.

Также проектом предусматривается внедрение обязательной практики разработки и утверждения среднесрочного стратегического плана развития государственного предприятия и разрабатываемого на его основе ежегодного бюджета. Проектом предусмотрены меры по усилению контроля над финансово-хозяйственной деятельностью государственных предприятий. Кроме того проект постановления устанавливает требования об обязательном размещении в открытом доступе ежегодных отчетов о деятельности государственных предприятий.

В настоящее время проект постановления "Об упорядочении деятельности государственных предприятий" проходит процедуру согласования с министерствами и ведомствами.

URL: https://www.vb.kg/370921
Теги:
Минэкономики, Фонд госимущества, Мухамметкалый Абулгазиев, Олег Панкратов, правительство, Кыргызстан
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