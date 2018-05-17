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На юге для ремонта моста приобрели непригодные металлоконструкции

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ВБ

Прокуратурой Жалал-Абадской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Жалал-Абадского строительного управления государственной дирекции автомобильной дороги "Бишкек-Ош" (далее - ЖАСУ) по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) и 315 (служебный подлог) УК Кыргызской Республики.

Установлено, что в 2017 году после весенних паводков, Министерством чрезвычайных ситуаций КР 2 моста в Базар-Коргонском районе были признаны аварийными. В этой связи, распоряжением Правительства КР для восстановления и капитального строительства указанных мостов Министерством финансов КР были выделены денежные средства в размере более 100 млн. сомов.

В дальнейшем Департаментом дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог КР строительство данных мостов возложено на ДЭУ №38, а разработка проекта проектному институту "Кыргыздортранспроект" в г.Бишкек.

После, ДЭУ №38 заключает договор подряда с ЖАСУ на выполнение строительно-монтажных работ вышеуказанных мостов, на сумму 101 млн. 175 тыс. сомов.

В ходе капитального строительства должностные лица ЖАСУ в нарушение Закона КР "О государственных закупках", заключили договор на поставку металлоконструкций с ОАО "К" на сумму 39 млн. 500 тыс. сомов. На основании данного договора, в сентября 2017 года ОАО "К" доставило в ЖАСУ ранее использованные и не пригодные к эксплуатации

металлоконструкции среднего автодорожного разборного моста (САРМ) на 34 млн. 370 тыс. сомов.

Согласно заключения Южного управления Государственной судебно-экспертной службы при ПКР, поступивший САРМ, является не пригодным к использованию, при этом стоимость САРМ была завышена на 10 млн. 996 тыс. сомов. В результате противоправных действий должностных лиц ЖАСУ, государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Данное уголовное дело направлено в следственный отдел Управления ГКНБ КР по Жалал-Абадской области для организации расследования.

URL: https://www.vb.kg/370923
Теги:
Джалал-Абадская область, подлог, превышение полномочий, строительство
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