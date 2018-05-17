Ирлан Сююмбаев - новый глава Дирекции биосферной территории "Иссык-Куль"

Распоряжение о назначении Ирлана Сююмбаева директором Дирекции биосферной территории "Иссык-Куль" накануне подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Сегодня статс-секретарь Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) Азамат Эркебаев представил нового директора коллективу дирекции.

Необходимо отметить, что до назначения Сююмбаев работал в дирекции биосферной территории "Ыссык-Куль" заместителем директора.

Прежний директор дирекции биосферной территории "Ыссык-Куль" Мирслав Аманкулов распоряжением премьер-министра КР М. Абылгазиева назначен директором Государственного предприятия "Витязь" при Министерстве культуры, информации и туризма КР.