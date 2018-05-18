Что важнее - экология или туризм? Бизнес и чиновники разошлись во мнениях

6 мая в Кыргызстане был открыт "большой" туристический сезон. Любители активного отдыха из ближнего и дальнего зарубежья уже потихоньку съезжаются в нашу страну, заявляют в Минкультуры. Для экстремалов готовы путешествия по горной местности, скалолазание, сплавы по быстрым горным речкам, различные экспедиции, юрточные городки, экотуризм. Однако большие надежды традиционно возлагаются чиновниками на озеро Иссык-Куль. Песчаные (и не только) пляжи которого начнут принимать туристов 10 июня.

По статистическим данным, в 2017 году Кыргызстан посетили 4,5 млн иностранцев. Что в два раза больше, чем в 2016-ом.

- Условия у нас нормальные, в стране стабильно. Недавно США включили нас в список безопасных стран для туризма. Бывают, конечно, происшествия, связанные с иностранцами, но это редкость. Поэтому туристы из-за рубежа все чаще стали выбирать Кыргызстан. Именно по причине относительной безопасности и экологичности, - поделился мнением с VB.KG исполнительный директор Кыргызской Ассоциации туроператоров Нурбек Сапаров.

Правда, в цене Кыргызстан среди многих туристических стран проигрывает. За те же деньги, а может даже дешевле, к примеру, россияне и казахи могут позволить себе отдых в Турции, где "всё включено". Но и этот факт директор КАТО считает больше плюсом для страны.

- Если мы сделаем отдых дешевле - это не будет означать, что увеличится число туристов. Да и зачем? Мы маленькая страна. Нам не нужно много туристов. Иначе начнутся проблемы с экологией. Поэтому может лучше, наоборот, задуматься о том, чтобы лимитировать число зарубежных отдыхающих, - предложил Сапаров.

К неожиданному предложению представителя отечественных туроператоров в правительстве, мягко скажем, "не готовы". У чиновников на этот сезон амбициозные планы - принять свыше 5 млн отдыхающих.

- О Кыргызстане еще мало знают. Но мы работаем над продвижением. Уже разработана маркетинговая стратегия, где определены 5 стран, с которыми будем работать в 2018 году. Это Узбекистан, Таджикистан, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Германия. До 2020 года мы будем увеличивать рекламную активность в других странах, - сообщил VB.KG директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов.

Директор Департамента отметил, что к Кыргызстану растет интерес среди таких зарубежных стран, как Испания, Франции и Великобритании.

- На сегодняшний день нами разрабатываются отдельные компоненты туризма: курортный, спортивный, деловой, культурный, приключенческий, сельский. Мы внедряем принципы, когда туризм не вредит экологии, сохранению культуры и помогает местным жителям зарабатывать, - подчеркнул Жаманкулов.

К слову о зарабатывании на туризме. В 2017 году иностранцы обогатили госказну на 418,2 млн долларов США, тратя в среднем во время отдыха 100-150 долларов в день с человека.