Жогорку Кенеш одобрил заключение депкомиссии по ТЭЦ Бишкека

"За" принятие документа проголосовали 103 парламентария, "против" - 1. До голосования представителей ведомств и министерств, кроме правоохранительных органов, попросили покинуть зал заседаний.

Причины аварии на столичной теплоэлектроцентрали и нерационального использования кредитных средств в размере 386 млн долларов на ее модернизацию парламент обсуждал 3 пленарных заседания. Это были не парламентские заседания, а парламентское следствие, сказал на палате депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Руслан Казакбаев.

Депутатская временная комиссия работала 3 месяца. Нардепы пришли к выводу, что авария произошла на старой части ТЭЦ, которую не модернизировали. Причина - старое оборудование, слабая подготовка правительства к отопительному сезону.

При этом, как выяснилось средства, которые получены на ремонт ТЭЦ, использованы нецелесообразно. Ранее редакция VB.KG опубликовала полный список лиц, причастных, по мнению депутатов, к подписанию соглашения с китайскими "ЭксимБанком" и ТВЕА.

Заключение депкомиссии одобрили с внесением предложений некоторых депутатов. В частности, депутат Алмамбет Шыкмаматов от "Ата Мекен" предложил направить заключение в Счетную палату. Депутат Кожобек Рыспаев от СДПК - проверить банковские счета Минфина. Депутат Акылбек Жамангулов от "Республики - Ата-Журт" - департаменту Госстроя сравнить смету расходов на строительство ТЭЦ и расчеты TBEA.

Все материалы парламентарии направят в Генеральную прокуратуру и ГКНБ.

- Генпрокуратура, Финполиция, МВД и ГКНБ, вам необходимо найти всех причастных лиц к этому национальному делу и наказать вплоть до ареста, - заявил спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков.

Напомним, авария на столичной ТЭЦ произошла 26 января. В связи с чем большая часть города на протяжении 4-5 дней осталась без отопления.

По данному факту Генпрокуратура возбудила четыре уголовных дела. В настоящий момент они находятся на стадии расследования в ГКНБ. В рамках уголовных дел уже задержан ряд высокопоставленных чиновников, во главе с экс-главой ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбеком Калиевым.