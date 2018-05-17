Девушек из Кыргызстана насильно удерживали в притоне в Алматы

Жительницу Алматы насильно удерживали в рабстве и заставляли заниматься проституцией. Об этом казахстанскому изданию Tengrinews.kz рассказал адвокат женщины.

История банальна. Вместе с матерью жила в интернате, после ее смерти начала искать работу. Согласилась на предложение одного таксиста убирать дома. И все… Забрали документы, удерживали, заставляли заниматься проституцией.

Притон, по ее данным, находится по проспекту Сейфуллина и Варшавского. Его содержат трое сестер.

И, что важно, там находились не только казахстанки. Точно также там удерживали и заставляли заниматься проституцией девушек из Каракалпакстана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Заявление молодой женщины зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по статье 308 УК РК "Вовлечение в занятие проституцией". Подозреваемые установлены. Выясняются точные обстоятельства и достоверность изложенных сведений.

Где сейчас находятся кыргызстанки, информации нет. VB.KG просит МВД КР и МИД КР обратить внимание на описанную ситуацию.