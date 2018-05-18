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Очереди на гемодиализ в Кыргызстане нет!

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ВБ

Как сообщила 17 мая 2018 года председатель сообщества гемодиализных больных Кыргызстана Венера Ташманбетова, все 120 пациентов, нуждающихся в гемодиализе, подключены к льготным услугам получения процедуры по линии Фонда ОМС. Таким образом, на 17 мая в республике ликвидирована очередь на гемодиализ, но, к сожалению, 11 пациентов умерли и не дождались решения вопроса, сообщает пресс-служба Минздрава.

Ситуацию прокомментировал председатель Фонда ОМС при Правительстве КР Марат Калиев:

"Решением Правительства КР было выделено дополнительно 68 млн сомов на расширение охвата больных хронической почечной недостаточностью, получающих услуги гемодиализа в системе Фонда ОМС. У нас есть договоры с 9 частными поставщиками медицинских услуг. В течение трех дней больше 80 пациентов уже получили эти жизненно необходимые услуги. До сегодняшнего дня общее количество больных в системе Фонда ОМС было чуть больше 500, теперь добавились новые пациенты в рамках нового распоряжения Правительства КР и нового дополнительного бюджета. В текущем году будет охвачено свыше 600 пациентов, которые будут получать услуги диализа на льготных основаниях по линии Фонда ОМС.

Что касается предупреждающих мер, мне думается, уполномоченный орган в области здравоохранения проводит работу по профилактике и раннему выявлению хронической почечной недостаточности методом своевременной диагностики и по альтернативным методам лечения, к которым относится в том числе и трансплантация органов, позволяющая пациентам социализироваться, возвращаться в общество, работать и не быть потребителями медицинских услуг".

URL: https://www.vb.kg/370939
Теги:
Минздрав, гемодиализ, Кыргызстан
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