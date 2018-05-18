Политики с "низкой соцответственностью" дестабилизируют общество

Накануне парламентарии неожиданно проголосовали за лишение экс-президента Алмазбека Атамбаева и всех будущих президентов в принципе статуса неприкосновенности. Осталось лишь профильному комитету ЖК разработать соответствующий механизм.

Однако радоваться подобному прецеденту не стоит, считает политик, экс-генпрокурор КР Азимбек Бекназаров. По его словам, это показывает лишь политическую "легкомысленность" представителей ЖК.

- Депутаты просто отвлекают внимание от себя в сторону Алмазбека Атамбаева. Именно поэтому я постоянно критикую парламент. Ведь стоит напомнить, что 80 процентов из них работают там с 2010 года. И все предыдущие семь лет они активно поддерживали экс-президента не только по вопросам модернизации ТЭЦ, но и по другим провальным проектам, скажем, с той же Камбаратинской ГЭС. Именно они давали "добро" на реализацию таких контрактов, они же сначала ставили, а потом снимали Джолдубаеву и Сегизбаева. То есть работали по "указке" сверху. А значит, здесь не только ответственность Алмазбека Шаршеновича, как они это хотят представить, но и всего ЖК, - отметил VB.KG Бекназаров. - Как экс-генпрокурор хочу сразу подчеркнуть, что вопросы лишения неприкосновенности не решаются парламентариями, это незаконно.

По словам экс-генпрокурора, по правовым нормам сначала необходимо представить доказательства вины Атамбаева, а уже потом заводить уголовное дело и следом прибегать к лишению неприкосновенности.

- Поэтому, на мой взгляд, все это больше напоминает политику, а не правосудие. Ведь, опять же, именно они, депутаты, и одобряли внесение изменений в Конституцию КР по введению подобной нормы к экс-президентам страны. Эта "игра" парламентариев становится уже вызывающей, - уверен Бекназаров.

Итогом подобной опрометчивости представителей ЖК в адрес бывшей власти может стать дестабилизация ситуации в стране, предостерег политик.

- Они забыли, что Алмазбек Шаршенович – непростой человек. Это опытный харизматичный политик, имеющий немалые финансовые и человеческие ресурсы. У него своя команда, которая явно будет отстаивать его права в случае возникновения форс-мажора. И новой власти стоит это учитывать, - добавил Азимбек Анаркулович.

Примечательно, что накануне оказать помощь сторонникам Алмазбека Шаршеновича "неожиданно" предложили его бывшие политические оппоненты, яро критиковавшие его на протяжении всего срока правления: Адиль Турдукулов, Равшан Жээнбеков, Бегалы Наргозуев.

"Если в отношении экс-президента Атамбаева или лиц из его окружения незаконно возбудят уголовное дело и их будут политически преследовать, как Текебаева, Комитет защиты свободы слова готов их защитить", - заявил представителям СМИ Турдукулов.