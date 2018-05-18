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Политики с "низкой соцответственностью" дестабилизируют общество

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Виктория Григоренко

Накануне парламентарии неожиданно проголосовали за лишение экс-президента Алмазбека Атамбаева и всех будущих президентов в принципе статуса неприкосновенности. Осталось лишь профильному комитету ЖК разработать соответствующий механизм.

Однако радоваться подобному прецеденту не стоит, считает политик, экс-генпрокурор КР Азимбек Бекназаров. По его словам, это показывает лишь политическую "легкомысленность" представителей ЖК.

- Депутаты просто отвлекают внимание от себя в сторону Алмазбека Атамбаева. Именно поэтому я постоянно критикую парламент. Ведь стоит напомнить, что 80 процентов из них работают там с 2010 года. И все предыдущие семь лет они активно поддерживали экс-президента не только по вопросам модернизации ТЭЦ, но и по другим провальным проектам, скажем, с той же Камбаратинской ГЭС. Именно они давали "добро" на реализацию таких контрактов, они же сначала ставили, а потом снимали Джолдубаеву и Сегизбаева. То есть работали по "указке" сверху. А значит, здесь не только ответственность Алмазбека Шаршеновича, как они это хотят представить, но и всего ЖК, - отметил VB.KG Бекназаров. - Как экс-генпрокурор хочу сразу подчеркнуть, что вопросы лишения неприкосновенности не решаются парламентариями, это незаконно.

По словам экс-генпрокурора, по правовым нормам сначала необходимо представить доказательства вины Атамбаева, а уже потом заводить уголовное дело и следом прибегать к лишению неприкосновенности.

- Поэтому, на мой взгляд, все это больше напоминает политику, а не правосудие. Ведь, опять же, именно они, депутаты, и одобряли внесение изменений в Конституцию КР по введению подобной нормы к экс-президентам страны. Эта "игра" парламентариев становится уже вызывающей, - уверен Бекназаров.

Итогом подобной опрометчивости представителей ЖК в адрес бывшей власти может стать дестабилизация ситуации в стране, предостерег политик.

- Они забыли, что Алмазбек Шаршенович – непростой человек. Это опытный харизматичный политик, имеющий немалые финансовые и человеческие ресурсы. У него своя команда, которая явно будет отстаивать его права в случае возникновения форс-мажора. И новой власти стоит это учитывать, - добавил Азимбек Анаркулович.

Примечательно, что накануне оказать помощь сторонникам Алмазбека Шаршеновича "неожиданно" предложили его бывшие политические оппоненты, яро критиковавшие его на протяжении всего срока правления: Адиль Турдукулов, Равшан Жээнбеков, Бегалы Наргозуев.

"Если в отношении экс-президента Атамбаева или лиц из его окружения незаконно возбудят уголовное дело и их будут политически преследовать, как Текебаева, Комитет защиты свободы слова готов их защитить", - заявил представителям СМИ Турдукулов.

URL: https://www.vb.kg/370944
Теги:
Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, парламент, уголовная ответственность, ТЭЦ
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Комментарии
Азат
18.05.2018, 13:24

Конечно, политика - дама легкомысленная. Но Турдукулов, Жээнбеков и Бекназаров и другие "оппозиционеры", выступающие в защиту Атамбаева, прям за гранью политпроституции.

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Чел
18.05.2018, 13:40

А сами кто???

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Мирбек
18.05.2018, 13:47

Театр под названием Парламент во главе с режиссером(ми) явно заигрался. Стала понятна  главная цель этого интересного представления  - экс-президент Атамбаев.  Дальнейшая раскачка этой темы будет только ускорять необратимые процессы ожидающиеся на политическом Олимпе. Произойдет мощная встряска поменяющая многие незыблемые политические фигуры страны.

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Азат Султанов
18.05.2018, 13:55
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Комментариев: 5

Им наверное Атамбаев хорошо заплатил чтобы его защищали. А так зечем они мечутся защищая его. До этого где были не появлялись а сейчас тут как тут

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Шофер Акаева
18.05.2018, 14:18

Может вы сын шофера акаева у кторого месторождение и золото на юге ?

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Депутат
18.05.2018, 14:24

Сапар Исаков в которого многие поверили, поверили его сладкимречам, на деле оказался действительно балашкой АША. Не смог самостоятельно

принимать решения, все согласовывал со своим шефом. Просто обманул надежды

очень многих. Обиды нет, аман болсун. Сколько протянет в тени АША ?

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