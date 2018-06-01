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Виновных в "китайском" скандале следует искать только в Кыргызстане

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- Виктория Григоренко
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В преддверии визита Сооронбая Жээнбекова в Китай все чаще поднимается вопрос, по какому пути пойдут отношения двух стран в связи с "китайским" скандалом по кредиту, выделенному на модернизацию ТЭЦ Бишкека.

В том числе и на парламентском уровне звучат опасения, что в случае судебных разбирательств Кыргызстана по модернизации ТЭЦ с Китаем, существует вероятность потери независимости.

"В соглашении прописана норма, по которой спорные вопросы должны быть урегулированы в суде Гонконга. Что явно не в пользу КР", - на одном из заседаний уточняла депутат Алтыбаева.

К такой перспективе склоняет и факт наличия серьезных долговых рычагов Китая в отношении нашей республики. На данный момент КР имеет более 1 миллиарда займов в Экспортно-импортном банке Поднебесной.

Однако профессор юридических наук Кайрат Осмоналиев уверен, что подобный подход к анализу проблемы - притянут за уши.

- Юридически это невозможно. Другой вопрос, что соглашения с китайской компанией однозначно заключены на невыгодных для республики условиях. По этому поводу есть и соответствующая статья 306 Уголовного кодекса КР "Заключение контакта, заведомо невыгодного для страны". И я бы предложил в первую очередь привлечь к ответственности руководителей структур, принимавших это решение. В том числе, основных лоббистов проекта – главу МИД КР Эрлана Абдылдаева и бывшего премьера Сапара Исакова, а не подачей судебных исков против КНР. Так как именно по их причине мы оказались юридически незащищены по этому соглашению, - пояснил VB.KG Осмоналиев.

При этом, юрист прогнозирует в ближайшее время ряд громких посадок.

- После того, как депутаты обнародовали такое количество фактов, в обществе стал усиливаться накал. Чтобы снизить его градус, необходимо "закрыть" в СИЗО ГКНБ всех виновных, - подчеркнул Осмоналиев.

Что же касается КНР, то юридически и политически будет некрасиво делать это уже после освоения средств, уточнил Кайрат Медербекович.

- Бить в набат надо было еще на этапе подписания кабального соглашения, а не после того, как дело сделано. Конечно, мы можем доказать, что он был составлен на условиях выгоды лишь для одного государства и отменить его. Но это, во-первых, убьет нас в глазах других инвесторов и полностью испортит дипломатические отношение с Поднебесной. Но с Китаем однозначно ссориться не стоит. Поэтому я бы предложил решить проблему внутри страны и в отношении тех, кто нарушил законодательные нормы, - подметил Кайрат Осмонкулов.

Напомним, премьер-министр Сапар Исаков стал фигурантом уголовного дела как раз по поводу лоббирования выбора компании по проекту модернизации ТЭЦ.

URL: https://www.vb.kg/370946
Теги:
Китай, соглашение, Юридическая практика, Кыргызстан, Сапар Исаков, ТЭЦ
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Комментарии
44444
01.06.2018, 16:49

да слон и моська.....

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