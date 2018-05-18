Мужчина пытался вывезти из страны несовершеннолетнюю по чужим документам

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 17 мая 2018 г. пограничники контрольно-пропускного пункта "Чалдыбар-автодорожный" задержали гражданина Кыргызстана М.А уулу – 1999 г.р., который по доверенности пытался вывезти несовершеннолетнего ребенка по чужому документу.

При прохождении паспортного контроля несовершеннолетняя гражданка М.К., 2004 г.р., предъявила пограничникам чужое свидетельство о рождении. Пограничники КПП "Чадыбар-автодорожный" в ходе опроса девочки выявили, что данные родителей, а также возраст, указанный в свидетельстве о рождении, не совпадают с данными в документе.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального отдела МВД КР.