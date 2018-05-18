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Мухамедкалый Абылгазиев вылетел в Стамбул для участия в саммите ОИС

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ВБ

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 18 мая, вылетел в город Стамбул (Турецкая Республика) для участия во внеочередном саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИС), сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства.

В ходе заседания планируется обсудить вопросы, касающиеся неутихающих столкновений в Секторе Газа.

ОИС является международной организацией исламских стран, объединяющей 57 государств-членов. Кыргызская Республика является членом Организации с 1 декабря 1992 года.

URL: https://www.vb.kg/370948
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, саммит, Турция
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