Мухамедкалый Абылгазиев вылетел в Стамбул для участия в саммите ОИС

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 18 мая, вылетел в город Стамбул (Турецкая Республика) для участия во внеочередном саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИС), сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства.

В ходе заседания планируется обсудить вопросы, касающиеся неутихающих столкновений в Секторе Газа.

ОИС является международной организацией исламских стран, объединяющей 57 государств-членов. Кыргызская Республика является членом Организации с 1 декабря 1992 года.