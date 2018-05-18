Все чаще кыргызстанцы стали отдыхать за рубежом. Даже - на Мадагаскаре

Все больше кыргызстанцев стали тратить деньги на путешествия по земному шару, предпочитая заморские пляжи родному Иссык-Кулю.

Так, по статистике в 2017 году порядка 2 тысяч наших граждан вылетали зарубеж именно на отдых.

- Еще несколько лет назад такого количества отдохнуть за пределами Кыргыстана не было. Сегодня кыргызстанцы стали готовы даже к "горячим" путевкам. Хотя еще совсем недавно боялись этого. Причем выбирают наши граждане все чаще экскурсионные туры сразу по нескольким городам и даже странам. У нас до конца июня билеты забронированы. За рубежом даже выгоднее отдыхать, чем внутри страны. Потому что путевки в ту же Турцию, где "все включено" - от 300-350 долларов, - рассказал "Вечерке" председатель правления Ассоциации туризма КР и по совместительству гендиректор туркомпании Талант Токталиев.

Он отметил, что выбор посещаемой страны зависит от сезона, но спрос есть всегда. Наиболее часто соотечественники выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Дубай, Малайзию, Сингапур, Индонезию, Индию. Примечательно, что в последнее время кыргызстанцев потянуло в Европу. Чехия, Италия, Греция и Германия – где уже только не ступала нога кыргызстанца.

- Сегодня многие путешественники спрашивают про Мадагаскар. Есть спрос – есть предложение. Мы открываем новые направления. Главное, наладить воздушное сообщение. Ведь основная часть от стоимости туров - это цена авиабилетов. Сами туры, в принципе, дешевые, - рассказывает собеседник редакции.

В заключении, собственно, о ценах: где и почем отечественные туроператоры предлагают отдохнуть этим летом.

Например, в Дубай в среднем можно отдохнуть 7 дней за 400$. Отдых в Индии тоже обойдется в 400$. Турция в этом году чуть дороже обычного - за 600$. Египет - 500$, в Тайланд можно полететь за 500$. Малайзия, Сингапур, Индонезия, Индия - в среднем 600 - 700$. Отдых в Европе обойдется от 400 до 600 евро за человека.