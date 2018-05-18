Шикарная Марина Кравец оригинально поздравила кыргызстанца

"Здравствуйте, Муратбек! Меня зовут Марина Кравец....", - так начала свое видео-обращение резидент Comedy Club.

Кравец поздравила Муратбека с днем рождения, пожелала всего хорошего и пообещала "поставлять" хорошее настроение.

Муратбеком оказался основатель центра психотерапии "Psihoanaliz.kg", психиатр, изобретатель Муратбек Султанбеков. Какие отношения его связывают с Comedy Club и красавицей Мариной, пусть останется интригой.

Мы же просто присоединяемся к поздравлениям! С днем рождения и всего самого наилучшего!