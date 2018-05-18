Шикарная Марина Кравец оригинально поздравила кыргызстанца

Не знаю, кто такой Муратбек Султанов, но Марина Кравец красава и молодец. Смотрю все её номера в Comedy Club с большим удовольствием. Если поздравляет Муратбека Султанова, наверное, тоже хороший человек.
"Здравствуйте, Муратбек! Меня зовут Марина Кравец....", - так начала свое видео-обращение резидент Comedy Club.
Кравец поздравила Муратбека с днем рождения, пожелала всего хорошего и пообещала "поставлять" хорошее настроение.
Муратбеком оказался основатель центра психотерапии "Psihoanaliz.kg", психиатр, изобретатель Муратбек Султанбеков. Какие отношения его связывают с Comedy Club и красавицей Мариной, пусть останется интригой.
Мы же просто присоединяемся к поздравлениям! С днем рождения и всего самого наилучшего!