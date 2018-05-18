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Шикарная Марина Кравец оригинально поздравила кыргызстанца

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ВБ

"Здравствуйте, Муратбек! Меня зовут Марина Кравец....", - так начала свое видео-обращение резидент Comedy Club.

Кравец поздравила Муратбека с днем рождения, пожелала всего хорошего и пообещала "поставлять" хорошее настроение.

Муратбеком оказался основатель центра психотерапии "Psihoanaliz.kg", психиатр, изобретатель Муратбек Султанбеков. Какие отношения его связывают с Comedy Club и красавицей Мариной, пусть останется интригой.

Мы же просто присоединяемся к поздравлениям! С днем рождения и всего самого наилучшего!

URL: https://www.vb.kg/370956
Теги:
праздник, Кыргызстан
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Комментарии
ЕвроБек
18.05.2018, 16:53

Не знаю, кто такой Муратбек Султанов, но Марина Кравец красава и молодец. Смотрю все её номера в Comedy Club с большим удовольствием. Если поздравляет Муратбека Султанова, наверное, тоже хороший человек.

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