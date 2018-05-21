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Жээнбеков признал утратившими силу решения бывших президентов

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- Марина Осипова
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О признании утратившими силу некоторых решений Президента Кыргызской Республики", сообщает отдел информполитики АПКР.

Согласно Указу, в рамках инвентаризации ранее принятых решений Президента Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, признаются утратившими силу:

- Указ Президента Кыргызской Республики "Об увеличении добычи нефти и природного газа в Кыргызской Республике" от 31 июля 2001 года №236;

- Указ Президента Кыргызской Республики "О мерах по сохранению и увеличению рыбных запасов в озерах Иссык-Куль, Сон- Куль и других водоемах Кыргызской Республики" от 10 января 2008 года № 7;

- Указ Президента Кыргызской Республики "О неотложных мерах по легализации капитала и имущества" от 24 декабря 2008 года № 460.

Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: https://www.vb.kg/370964
Теги:
Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан
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